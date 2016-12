Abandonan alumnos el Francisco Márquez

13 views

Alrededor del 50 por ciento de los alumnos del Jardín de Niños Francisco Márquez de la colonia El Mirador abandonaron la escuela, esto debido a las condiciones en las que se encuentra el plantel, el cual ya está siendo atendido por el Gobierno del Estado, pero que a pesar de esto opera con la mitad de los estudiantes.

Al inicio de este ciclo escolar se dieron a conocer las malas condiciones en las que está el plantel ubicado en el sector Oriente de la ciudad, por lo que la Secretaría de Educación dio la autorización para que se incluyera la escuela en el programa de rehabilitación, por lo que en el mes de noviembre iniciaron los trabajos.

Brenda Elizabeth Meras Rodríguez, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia indicó que ya se inició la reparación de los baños, en donde se repararán los pisos, las paredes, se colocaran sanitarios nuevos, sin embargo se está pidiendo que se atienda el problema en el resto del plantel como cuarteaduras y la falta de impermeabilizante.

De acuerdo a la información proporcionada por el personal que realiza la obra se prevé que los trabajos finalicen antes de que los alumnos regresen a clases.

Sin embargo, la presidenta de la sociedad de padres señaló que uno de los problemas que se presentan es la falta de alumnos, ya que durante este ciclo escolar los 63 alumnos del jardín de niños fueron reubicados a la primaria Rafael Ramírez Castañeda, lo que generó que cerca del 50 por ciento dejará la escuela.

Comentó que de los 63 niños, tan solo acuden a clases 30, en donde la otra mita son niños que se cambiaron de escuela o son niños que no van a acudir hasta que no se entreguen las instalaciones del jardín en buenas condiciones.

“Hay padres de familia que ya no quisieron enviar a sus hijos a la escuela porque como hay niños más grandes (de primaria), no los quisieron mandar y no los van a traer hasta que no esté listo el jardín”, comentó.