“IMSS no debe quedar vacío”

Los dos próximos fines de semana, el IMSS no puede quedar vacío sin personal, la institución tiene el compromiso de tomar en cuenta que no serán ordinarios los descansos, la mayoría del personal intentará solicitar permiso y recibir la navidad y el nuevo año en familia, reconoció Erik Gómez Herrera.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Minero, dijo que la dirección médica tendrá que actuar con mucha cautela, al momento de fijar guardias del personal que labora lo que ellos llaman jornada acumulada, de lo contrario habrá problemas para atender a pacientes que acudan a solicitar servicio.

Lo anterior porque dijo que no puede descartarse se presenten enfermos en general de no contar con personal no serán atendidos y es cuando corren el riesgo de sufrir complicaciones en su salud, además obliga acudir con médicos particulares cuando no hay necesidad de hacer ese gasto.

“Este fin de semana es noche buena y al siguiente día navidad, mientras que el próximo será el último día del año, la última noche es cuando la gente busca la forma de pasar en familia, esos días eso se entiende pero también hay que comprender que no se puede dejar vacío el hospital, hay gente que se enferma” indicó.

Dijo que la atención debe ponerse en el área de urgencias, donde acuden los pacientes, para ser atendidos tiene que contarse con suficiente personal de todas las áreas, y es cuando se necesita que el IMSS ponga atención en este punto, no correr el riesgo que no haya quien atienda, apuntó.

El vocero sindical minero, estableció que el compromiso del IMSS es garantizar que habrá suficiente personal, tanto médico como de enfermería atendiendo a pacientes que por causas de la vida requieren atención médica, no atenderlos se convierte en riego de sufrir complicaciones, estableció.