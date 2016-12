Paco Jémez llegó a Cruz Azul por ser ‘libre de pasado’

14 views

Español, sin experiencia en Liga MX y “extraño” en un torneo donde los entrenadores suelen reciclarse continuamente, Paco Jémez tiene claras las virtudes que le hicieron atractivo para llegar a Cruz Azul.

El director técnico cree que la directiva celeste buscó a alguien libre de todo el pasado que atormenta a una institución que ya ronda los 20 años sin título. Por ello solo piensa en el futuro y en lo que pueda hacer su equipo a partir de que enfrenten al Necaxa en la Jornada 1 del Clausura 2017.

“Entiendo que lo bueno de venir con la mente limpia, es que a mí no me afecta todo eso que pasó, solo me importa lo que va a pasar a partir del 7 de enero, y que mis jugadores piensen en eso”, dijo en entrevista para Mediotiempo.

Por el momento, y ya con tres semanas trabajando con el conjunto cementero, el entrenador originario de la provincia de Las Palmas, no quiere saber de favoritismos ni de obligaciones por ganar el título de Liga, algo que no consigue la Máquina desde el 7 de diciembre de 1997, año en el que Jémez todavía era jugador del Deportivo La Coruña.

“Quitándonos esa aureola de títulos, que además ahora no nos favorece, sobre todo por el pasado que tenemos, vamos a luchar por todo. Pero no queremos partir como favoritos a nada, ni partir como un equipo que tiene la obligación dé (…)”, señaló el estratega de 46 años.

“No quiero que esa presión recaiga sobre mis jugadores”, apuntó el extécnico del Granada y el Rayo Vallecano de España, club en el que conoció y platicó con el hoy director deportivo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre, quien lo visitó dos veces en Europa y al que señaló como el responsable de que él esté sentado actualmente en el banquillo cementero.

“(Yayo) realmente ha sido mi valedor y realmente yo estoy aquí por él, él me vio algunos partidos en Madrid, con el Rayo, tuvimos ocasión de charlar y él es quien tiene la idea de que yo soy la persona que dirija a este equipo y que lo lleve a mejorar”, afirmó.

Paco se dijo contento y sorprendido por la adaptación rápida que ha tenido en México, sobre todo con Cruz Azul, club con el que aceptó le gustaría tener una relación más allá de los dos torneos por los que firmó.

“Tengo firmado un año, dos torneos, e intentaré por todos los medios conseguir el máximo”, agregó.

“Ojalá que sea algo bueno para los dos, en esa reciprocidad podemos ganar los dos. Si Cruz Azul gana, gano yo, y si yo gano gana Cruz Azul. Espero que este patrimonio que se ha formado dure mucho tiempo”, agregó.

El español además consideró que el cuadro celeste es la mejor oportunidad que ha tenido para trascender en su carrera como entrenador.

“Me embarqué en esta aventura de venir a otro país, porque entendía que tanto el futbol mexicano como Cruz Azul me podrían dar algo que hasta ahora no había tenido, que era la oportunidad de hacer algo importante con un equipo, no quiere decir que lo que he hecho con otros equipos no lo haya sido, pero me refiero a poder conseguir otras cosa deportivas distintas”, manifestó.