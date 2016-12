Ráfagas Deportivas

20 views

por Ramiro Ortiz



HACE un par de días mi “coquena” Jorge Carlos González, subió a su cuenta de Facebook, una foto, en donde comentaba la salud del aquel legendario lanzador de los años 30´s René Chávez, ahí daba a conocer por la precaria situación, que está pasando, como también la paso hace apenas el año pasado el orgullo de Río Bravos Coahuila Andrés Mora (QEPD), creo que llego el momento que nuestros diputados, también tomen en cuenta el máximo circuito de verano de LMB, para buscar la forma o apoyo para estos peloteros que hicieron historia y que en la actualidad, están alejados de la mano de dios, recuerdo cuando llegaron a conocido hotel de nuestra ciudad con el “abulón” Hernández, una comitiva, en busca de apoyo por aquella mentada huelga de peloteros del 1980, que por cierto no concluyo la temporada.

AQUEL año era el momento de sacar algunas prestaciones, pero como en todo movimiento, siempre existen traidores, ahora están pagando las consecuencias, en fin allá ellos…ALLA en la costa del pacifico continua reaccionando bien los Tomateros de Culiacán, obtiene victoria ante Yaquis de ciudad Obregón Sonora con pizarra de 6 carreras a 4, por su parte el equipo de los Venados llego a 18 triunfos, venciendo con carrera de “caballito” a los Charros de Jalisco 1-0..QUE PASA con Naranjeros, pues los salvo la lluvia, no jugaron, ayer recordé a este equipo de Hermosillo, al ser campeón en e1976, cuando asistí a la segunda Serie del Caribe, fue algo inolvidable, por eso sigo invitando a los aficionados, para que en enero del mes que entra, vayan a Culiacán a disfrutar de buen béisbol.

EN AQUELLA ocasión, el equipo de México o Hermosillo viajo a Santo Domingo República Dominicana, que fue la sede, como primer bate Elliot Willis, Jerry Aristón, Chet Lemon, cuarto Héctor Espino, quinto Celerino Sánchez, Rich León, Eddie León, Arnoldo de Hoyos el chamaco de Monclova, Sergio “Kaliman” Robles y Eduardo Acosta lanzador, el manager fue el inolvidable Benjamín “Cananea” Reyes, Celerino Sánchez estaba con Mineros de Coahuila y peleo ese viaje con Arnoldo “Kiko” Castro…SI ustedes guardaron algo de su aguinaldo, puede ir a turísticos Monclova, a separar su boleto, no le hagan al desmayado, como lo están haciendo los de la peña beisbolera “Ricardo Sáenz de la Paz”, que dicen van y no se apuntan.

AYER un montón de niños de esos que venden periódicos, se acercaron a su servidor y me preguntaron, ¿oiga señor, ahora no va a venir Santa Claus, el que nos hace obsequios cada final de año?, eso lo desconozco, pero si hay algo yo les aviso….FINALIZO el Torneo Navideño de Carambola tres bandas, que realizo Arturo Puebla, en Billares Puebla, me dijeron que el profesor Josue Ibarra es el campeón, voy a verificar eso hoy, aunque es día de mi descanso.