Valió la pena la espera, América y Tigres brindan aguerrida final

8 views

América fue mucho corazón ante unos Tigres que aprovecharon de su baluarte y sufrieron sin él cuando no estuvo en el campo. El primer episodio de la Final del Apertura 2016 llegó y no arrojó a ningún ganador. Las Águilas siempre insistieron e incluso pudieron ganar, de no ser por un penalti fallado por Oribe Peralta, pero todo quedará reservado para que en Navidad se defina por completo al nuevo monarca. Mucho se habló sobre la condición física del América tras su participación en el Mundial de Clubes y un viaje de más de 15 horas hasta llegar a México para jugar la Final, pero lo cierto es que hasta el minuto 90 con todo y su agregado, el cuadro azulcrema peleó por la victoria. Se tuvo que conformar con una igualdad en los cartones y a pelear todo en el Volcán.

Tigres se reservó todo para la vuelta en Monterrey y más que una victoria, se enfocó en no perder. Si sacaba algo más, sería oro molido. Se quedó cerca de ello… Su artífice, André-Pierre Gignac, casi les da un triunfo que hubiera supuesto una losa muy pesada para las Águilas en la vuelta.

El problema para los felinos fue que apareció Bruno Valdez en el segundo tiempo y tras un tiro de esquina, empató los cartones y dejó todo para la vuelta, a la que uno de los temas centrales será saber si Gignac, el goleador francés, estará listo, luego de que se fuera lesionado, con el cuello inmovilizado, y directo al hospital. El campeonato sigue en juego y la serie está pareja, con 90 minutos por disputarse en el Universitario.