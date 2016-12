Asesinan a balazos a ex alcalde en Oaxaca

Hombres armados asesinaron al ex presidente municipal de San Juan Bautista Cacahuatepec, Jesús Dámaso Baños Tapia, cuando viajaba a bordo de su vehículo en el zócalo, cerca de la cancha deportiva de la localidad, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

Testigos dijeron que los hombres armados dispararon a larga distancia en varias ocasiones contra el ex alcalde, cuando su vehículo dio vuelta en una esquina.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia y peritos del Instituto de Ciencias Forenses llegaron a la escena del crimen y encontraron casquillos de proyectil calibre 7.62.

La Fiscalía estatal indicó que no se descarta ninguna línea de investigación.

Anoche, también en el barrio “Huachacao” de Chahuites, fue asesinado otro individuo, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

En lo que va de la semana al menos tres personas han sido asesinadas en dicho municipio, ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.