No merecen incrementos a transporte público: 288

14 views

No se justifica el incremento a la tarifa del transporte municipal, las unidades son antiguas en pésimas condiciones y los concesionarios no se preocupan por renovar el parque vehicular, solo les interesa ganar, reconoció el vocero de la Sección 288 del Sindicato Minero.

Juan Jaciel Valdez Orozco, dijo que cada año ocurre lo mismo, los concesionarios prometen renovar las unidades, pasa el tiempo y no cumplen pero a cambio si recibieron incremento a la tarifa, el usuario condenado a viajar en unidades chatarra, además se quedan a mitad de camino.

Dijo que los argumentos de concesionarios en el sentido de que no es costeable seguir con la tarifa actual es falso, una prueba que para las nueve y media de la noche ya no hay camiones en circulación, si fuera cierto que no les queda ganancia, ofrecerían el servicio hasta las once como lo marca el reglamento.

Eso ocurre porque los concesionarios no pierden, cobran renta al chofer, que al completar la renta y sacar su salario, se retiran de la ruta, por esa razón, insistió que la versión de que operan con pérdidas son falsas, lo hacen con la intención de aumentar la renta al operador y sacar más dinero.

Incluso dijo que para comprobar su versión es cuestión de levantar un estudio y preguntar a operadores si son dueños de la concesión, la realidad es que nadie de los dueños de placas maneja, ellos cobran renta diaria, no pierden en todo caso el operador es quien absorbe la pérdida si es poco el pasaje.

Todo este escenario impide que la autoridad municipal apruebe incremento a la tarifa del transporte municipal de pasajeros, a final el afectado será el usuario que pagará caro por un pésimo servicio, si concesionarios amagan con suspender el servicio, que les retiren la concesión, aclaró.