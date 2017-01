Municipios obligados a regular prostitución

20 views

importantes decisiones aprobaron los diputados locales para regular mediante reformas a tres artículos del código Municipal del Estado a fin de reconocer y dar control legal a la prostitución, partiendo que sea reconocida como autoempleo, con sus derechos y obligaciones.

Todo partió de la iniciativa de propuesta del priista Francisco Tobías Hernández, quien a su vez se basó en la resolución de la Suprema Corte en el Juicio de Amparo 112/2013 donde se reconoce la prostitución como trabajo no asalariado.

En el plano de Coahuila, el Congreso Local señala que la reforma pretende reconocer esta clase de trabajo, con la finalidad de otorgar a quienes lo realizan, ciertas prerrogativas como la unión, la capacitación para el trabajo y la salud.

Asimismo se indica que el reconocer al trabajo sexual como un oficio legítimo y digno, protegido por el derecho constitucional y los tratados internacionales, será solo en caso de que se practique de manera libre y espontánea.

El control regulatorio, en lo sanitario, de seguridad y prestaciones así como obligaciones legales serán obligaciones de los ayuntamientos.

Una vez que se publique en el Periódico oficial del Estado, deberán de esperarse 30 días para que entre en vigor y los municipios contarán con 90 días para expedir los reglamentos de los trabajadores no asalariados.

Con ello se otorgarán derechos y obligaciones a quienes practican este oficio en la entidad.

El legislador indicó que la iniciativa llama la atención sobre la falta de regulación de las actividades que un gran número de personas realizan para obtener su sustento, pero que, al no participar en una relación de subordinación, ni gozar del pago de un salario no encuentran cabida en la definición ofrecida por la Ley Federal del Trabajo, por lo que abandonados a la desregularización no se garantizan sus derechos más básicos.

La reforma al Código Municipal que pide la creación de un Reglamento para Trabajadores No Asalariados reconoce 29 actividades de autoempleo.

Entre estas actividades destacan artistas de la calle, maniobristas, mariachis, músicos, trovadores, cantantes y pagadores de coche

La reforma pide que estas actividades sean reconocidas como trabajos y se regulen. Con ello puedan ganar nuevos derechos de acceso a capacitación, Salud y de Unión.

Sin embargo, los detalles para acceder a estos beneficios serán establecidos por los Ayuntamientos, quienes tendrán tres meses par realizarlos. La reforma confiere a los municipios del estado de Coahuila esta facultad y las correlativas obligaciones- de regular el trabajo independiente

“La iniciativa ofrece una respuesta innovadora para esta situación, a través del reconocimiento y regulación de esas actividades en el Código Municipal”, dijo el legislador Francisco Tobías Hernández, a través del dictamen que presentó ante el Congreso Local y que fue aprobado.

Tabla:

Meter en Orden:

Promover y proteger los derechos de asociación, capacitación y salud, de los trabajadores no asalariados.

Mantener y vigilar la tranquilidad y seguridad pública, evitando toda alteración del orden social, impidiendo la realización de los juegos prohibidos y procurando prevenir y controlar la vagancia.

Crear Reglamento para los Trabajadores no Asalariados.