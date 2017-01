Lo que dice la Real Academia sobre cómo escribe Gloria Trevi

34 views

De que los hay los hay.

Ya no hay temor de dios. Apenas había comenzado el 2017 y Gloria Trevi ya quería que nos diera una enfermedad en los ojos al leerla porque, según ella, las reglas ortográficas las puso algún infame que solo quería hacernos sufrir. Por eso, no era necesario escribir correctamente y decidió que la U en medio de la Q y E no sirve para nada.

Luego de estas declaraciones, todos comenzaron a atacarla porque lo que afirmaba, la verdad, es una completa sandez.

No obstante, la cantante de Dr. Psiquiatra decidió defenderse en otros tuits en donde escribió mensajes como “Sostengo lo que digo y me sé retractar si me equivoco, pero cuestionar las reglas y que me ataquen, por ello es mi naturaleza”; y hasta se dio el lujo de decir que aquellos que votaron por Donal Trump son los que la estaban criticando. AH OK.

Pero le tenemos una mala noticia a Gloria Trevi: su sueño de que la Q junto a la U desaparezcan, es IMPOSIBLE.

De acuerdo al Manual de ortografía de la Real Academia Española en cuanto al uso correcto de las letras Q y K:

LA Q

La letra q aparece agrupada siempre con la letra u, que entonces no suena ante e, i. El grupo que forman representa el fonema oclusivo velar sordo de queso y quizás.

Por lo que se escriben con QU

Las palabras en que el fonema mencionado precede a las vocales e, i. Ejemplos: esquela, aquí, quiste. De ahí que las formas de un amplio grupo de verbos cuyos infinitivos terminan en -car cambien la c por qu en el pretérito perfecto simple y en el presente de subjuntivo. Ejemplos: remolqué (de remolcar), ataquemos (de atacar). Algunas voces científicas y palabras y locuciones latinas en que este grupo de letras precede con sonido oclusivo velar sordo a las vocales a y o. En estos casos, la u sí se pronuncia . Ejemplos: quark, quáter, a quo, quórum.

LA K

La letra k siempre representa el fonema oclusivo velar sordo de kilómetro. Se escriben con k palabras procedentes de otras lenguas en las que se ha intentado respetar la ortografía originaria.

Ejemplos: káiser, kiwi, kermés, kurdo. Muchas de ellas pueden también escribirse con qu o c, como quermés o curdo.

Y RESPECTO A LA BUENA ORTOGRAFÍA

En el Manual de ortografía de la Real Academia Española se explica que: “La correcta escritura, el buen uso del léxico y el dominio de las reglas gramaticales constituyen los tres grandes ámbitos que regula la norma de una lengua”.

Así que, citando al filósofo británico Wittgenstein: “Los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mente”. Y ya sabemos hasta dónde llega la mentalidad de Gloria Trevi.