Desaparece sacerdote

La Diócesis de Saltillo denunció la desaparición del sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes, vicario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la Aurora, Coahuila, que desde el martes 3 del presente dejó de tener contacto y comunicación con su feligresía y superiores.

En boletín de prensa la Diócesis explicó que la desaparición del sacerdote ocurrió tras celebrar las misas de Año Nuevo, la última a las diez de la noche, a esa hora tomaría vacaciones. De acuerdo a las pesquisas ese día por la mañana viajó a Monclova y regresó a las tres de la tarde, tomando su periodo vacacional a partir el martes, se tenía previsto que el sábado 7 (ayer) se reincorporaría a su labor pastoral.

Se dieron cuenta de la desaparición cuando el fraile Víctor Sifuentes Méndez, amigo del presbítero intentó comunicarse con él vía telefónica el pasado martes, pero no obtuvo respuesta.

Al seguir con la indagatoria el padre Rodolfo Pachicano, párroco de la parroquia Sagrado Corazón, informó que le dio unos días de vacaciones al padre Joaquín, y no se les hizo extraño que no respondiera llamadas.

Lo que alarmó fue la versión de un vecino de la parroquia que el martes por la mañana muy temprano vio dos muchachos entrando al auto del padre, pero no vio que el sacerdote estuviera con ellos, ni dentro del auto y los muchachos se llevaron el automóvil del padre.

A todo esto se agrega que el padre Joaquín, desde el martes, no contesta su celular y el fray Víctor Sifuentes, al abrir el Whatsapp en su teléfono observó que la última actividad del celular del padre Joaquín fue el martes 3 de enero a las cinco y media de la tarde.

El Fraile al no tener respuesta del padre Joaquín, la mañana del martes fue a la casa parroquial en la Aurora e ingresó al cuarto del sacerdote hoy desaparecido, le extrañó que los cajones y el closet estuvieran abiertos y la ropa de cama en el piso, el padre Joaquín siempre conserva su habitación en orden.

Para el jueves 5, Fray Víctor regresó y volvió a entrar en la habitación y hasta entonces cayó en la cuenta que ahí permanecía la maleta de viaje del padre Joaquín con su ropa y pertenencias, lo mismo que sus lentes que de manera habitual necesita para leer y manejar su automóvil.

Ante todo ese escenario, la Diócesis de Saltillo presupone que el sacerdote pudiera ser víctima de desaparición, por ello la madrugada de ayer se formalizó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la denuncia de desaparición del sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes.

Al mismo tiempo urgieron a las autoridades correspondientes utilizar todos los medios que permitan localizar al sacerdote, además ofrecen que la información oficial sobre la integridad del padre se ofrecerá a través de la oficina de Comunicación Social de la Diócesis de Saltillo.