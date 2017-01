Marchan contra el ‘Gasolinazo’

112 views

Se unen ciudadanos en marcha pacífica para exigir que los precios de la gasolina bajen, un aproximado de mil ciudadanos marcharon desde el punto conocido como la Plaza del Fénix, hasta el monumento a Francisco I. Madero.

De nueva cuenta la marcha que inicio y termino pacíficamente fue afectada por infiltrados quienes trataron a toda costa de desviar el fin de la protesta que tenía como punto final el Monumento a Francisco I. Madero.

Las personas que buscaban violentar la marcha trataron de llevar a los que tenían la intención de protestar por el alza a la gasolina hasta el Teatro de la Ciudad o el acceso a las instalaciones de PEMEX.

Sin embargo pudo más la prudencia y el grupo fuerte de manifestantes se concentraron en la Plaza del Magisterio, para tomar acuerdos para seguir con su inconformidad y trasmitirla a los ciudadanos de Monclova.

Algunos advirtieron que es importante no caer en la violencia, otro grupo menor de no más de 8 personas abandono el grupo y recibieron rechiflas, porque se creía que ellos eran quienes intentaron violentar el movimiento pacífico.

Otro grupo bloqueo el acceso por unos minutos del Bulevar pape de sur a norte, sin embargo esto no duro más de media hora, fue como a las 5:00 de la tarde cuando la vialidad regreso a su flujo normal y solo permanecieron algunos manifestantes en la Plaza del Magisterio.

Es evidente que le hacen falta voces serias al movimiento y gente que este consiente de que lo que se persigue, porque ayer las dudas invadieron a los ciudadanos que acuden de manera pacífica exigir que la gasolina baje, porque los grupos subversivos seguían empeñados en provocar violencia, otros querían bloquear las vialidades, todo ante la falta de líderes reales o que pudieran sentar las bases con mensajes respaldados por las mayorías.