Solicitan apoyo para Pymes por gasolinazo

68 views

En base al diálogo abierto y constante la CONCANACO negocia con el gobierno federal apoyos fiscales que se apliquen los micro, pequeños y medianos comerciantes, que son los más vulnerables por el incremento al precio de las gasolinas y ante el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

José María Gil de los Santos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monclova, dijo que el líder nacional Enrique Solana Senties, tiene confianza en conseguir resultados que favorezcan este sector de la economía nacional resulta afectada por el aumento de precios en general.

Dijo que la liberación del precio de la gasolina representa un duro golpe a la economía familiar, en el mismo sentido que se presente aumento de precios en ese mismo nivel el poder adquisitivo de los trabajadores se desploma por completo por lo tanto las ventas también bajan.

Actualmente se encuentran en la etapa de definir qué tipo de apoyo ellos se entregarán a ese sector comercial, la intención es llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible a fin de evita que la diferencia de costos no reflejarlos en el precio final al consumidor porque se le reduce su capacidad de compra.

“Aquí se cierra un círculo para todos a la cadena productiva resulta afectada, eso obliga a entender las cosas y sobre todo a buscar la manera de llegar a acuerdo en el menor tiempo posible para reducir las posibilidades de aumentar precios y no dañar a la sociedad en general”, afirmó.

Por otra parte el líder dijo que a nivel nacional el exhorto es que los reclamos se hagan por los aumento a la gasolina se realicen en base a la ley sin dañar los derechos de terceros, no se puede exigir justicia violando los derechos de la comunidad, que todo se apegue a la ley como corresponde, señaló.