Rechazan regidores del PRI aumento al transporte

El Regidor Jorge Carlos Mata López informó que a pesar de la oposición de los regidores del Partido Revolucionario Institucional, la Presidencia Municipal autorizó el incrementó a la tarifa del Transporte Público.

Mencionó que las autoridades municipales pudieron ‘condonar’ el refrendo del permiso de ruta para beneficiar a los concesionarios del Transporte Público en lugar de aumentar 1.50 y 2 pesos a la tarifa.

Refirió que las unidades de taxi incrementaron 5 pesos la tarifa erróneamente “cada pasaje de cinco pesos representa cuanto en relación al incremento al litro de combustible, eso lo tenemos que evaluar, nosotros no nos provocamos esa espiral”.

Dijo que en el 2015 los regidores del PRI también se opusieron al incremento a la tarifa “igual que este año nos opusimos, porque ellos no han cumplido con las mejoras al Transporte Público”.

Exclamó que no están en contra del incremento a la tarifa “el no permitir que se incremente significa ‘échale ganas’, ‘mejora las unidades’ porque no les pedimos que las cambiarán, les pedimos que las mejorarán y ¿Las han mejorado? Yo no lo creo”.

Dijo que los concesionarios del Transporte Público argumentan que dan 8 a 10 viajes diarios y que abordan 250 pasajeros “el camión trae 46 pasajes, como que los números que presentan no son adecuados”.

Comentó que solicitaron la presentación de un estudio para valorarlo, siempre y cuando presenten números reales. “yo creo que 1.50 y 2 pesos a la tarifa es mucho, claro que les afecta a las familias que tienen 5 miembros y utilizan el camión”.