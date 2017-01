Decidirá juez traslado de niños de Casa Hogar

81 views

En manos de un juez familiar se encuentra la decisión de trasladar o no a los 9 niños que actualmente habitan en la Casa Hogar Alba Moreira, luego de que la Procuraduría le dio vista, tras la petición reiterada del municipio de Monclova para que los pequeños sean enviados a otras casas cuna, informó la titular en Coahuila de la Procuraduría de las Niñas los Niños y la Familia (PRONNIF) Yezca Garza Ramírez.

“De manera arbitraria nosotros no podemos tomar la decisión de trasladar a los niños de un albergue a otro, tenemos que llevar un procedimiento judicial, solicitarle la autorización al juez y que él en su momento valore la situación y acuerde si autoriza o no el traslado de los niños, y autorice a la institución en que nosotros proponemos que los menores van a estar bien atendidos”, expresó.

Señaló que el Ayuntamiento de Monclova a través de la Dirección de la Casa Hogar envió un oficio el 3 de diciembre y tres días después mandó otro similar, para que los niños y las niñas sean enviados a otros albergues, bajo el supuesto de que será mientras dura la investigación que lleva a cabo la PRONNIF en coadyuvancia con el Ministerio Público, a raíz de las severas quemaduras que sufrió una niña en la casa cuna de Monclova por personal.

“Nosotros solicitamos al juez que se autorice el traslado de los niños, no nos mandamos solos, es un tema muy serio el tener a los niños en una institución, tenemos qué darle vista al juez, esos niños tienen papás, algunos de estos papás están en un proceso de recuperación para que los niños se puedan integrar nuevamente a sus familias, que es el objetivo principal”, dijo la funcionaria durante una entrevista en La Prensa Radio TV.

Esta acción –dijo- conlleva una serie de procesos, una serie de candados, “no se pueden tomar las decisiones tan arrebatadas, para que éstos niños sean atendidos como se debe y como la Ley nos marca”.

Mientras el juez resuelve, PRONNIF se dio a la tarea de preparar el traslado de los niños a otros albergues de la Región Carbonífera, donde se ha obtenido una respuesta muy solidaria para recibirlos cuando sea necesario.

Garza Ramírez consideró que el juez valorará la situación, pues se hizo la petición a través de un oficio.

“Definitivamente s una situación muy delicada, una situación que lastima a la infancia coahuilense en la región centro, hay muchos niños en la región centro que merecen tener un lugar donde estar, recibir la asistencia social que marca la Ley, en tanto no se resuelva su situación jurídica y la familia esté apta para recibirlos nuevamente”, indicó.

Debido a la postura del municipio, desde el mes de diciembre no ha sido ingresado ningún niño de los nuevos casos de violencia u omisión de cuidados detectados por la PRONNIF, pues se han logrado resguardar con familia de apoyo, expresó.

Se mostró sorprendida por la actitud mostrada por autoridades municipales y calificó de lamentables las declaraciones que se hicieron públicas por responsables del municipio, que decían que mejor cerrara la Casa Hogar porque según las mismas declaraciones, es un obligación de la PRONNIF y de las autoridades ministeriales proteger a los niños.

“Eso no va con la Ley, la Procuraduría es un órgano protector de derechos que resuelve situaciones jurídicas, y los albergues tienen una licencia que autorizamos nosotros y más cuando son instituciones públicas, son los encargados de brindar la asistencia social necesaria que establece la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, cada alcalde preside el consejo municipal para la protección de los derechos de los niños y de las niñas, que lo integran también directores, y ellos, cuando tomaron protesta, cuando firmaron el acta correspondiente, se comprometieron a velar por los intereses de los niños y las niñas de su comunidad”, manifestó la Procuradora.

Señaló que no está de acuerdo con que los niños sean trasladados a otros albergues porque eso rompe con la dinámica de las familias que van a convivir con sus hijos en la Casa Hogar.

“ Nosotros en ningún momento tratamos de sancionar, estamos para trabajar con los albergues, somos conscientes de que los accidentes pasan, sinceramente me sorprendió esta actitud, esta petición de que los niños sean trasladados, nosotros en ningún momento propiciamos que esto sucediera, al contrario, queremos que todos los albergues operen porque los necesitamos, para que nuestros niños de Coahuila estén bien, hemos pasado por situaciones mucho más complicados en otros albergues y hemos salido adelante, enfatió.

Dijo que espera que independientemente de lo que el juez autorice, la sensibilización del municipio surja y los niños de Monclova puedan ser beneficiados con estas atenciones que se han venido brindando durante muchos años en esta institución.