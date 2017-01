El IMSS necesita cubrir 300 plazas en Coahuila

19 views

Pese a la falta de personal el IMSS no tiene presupuesto para cubrir plazas, solo en médicos se necesita n 28 en la región, el problema es general una prueba es que en Coahuila se requieren cuando menos cubrir 300 plazas, reconoció Roberto Rodríguez Ramírez.

El dirigente de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores, dijo que en las mismas condiciones se encuentra el resto de plazas, no se cubren por falta de presupuesto y reconoció que en el caso de la clínica siete el año pasado solo se contrató 20 médicos.

“Aún no sabemos si este 2017 se abra la bolsa de trabajo, que la verdad si se necesita es urgente abrir el ingreso pero mientras no se cuente con presupuesto será difícil conseguir el ingreso de nuevo personal es a nivel nacional donde tiene que resolverse este aspecto” señaló.

El dirigente sindical apuntó que por parte de la dirigencia sindical se hace todo lo posible por lograr que la institución abra la bolsa de trabajo pero no hay respuesta, lo que se conoce es que no se tiene asignado partida para ese rubro.

Lo anterior en razón de que el IMSS canaliza cerca de mil millones de pesos en la construcción de la clínica en Ciudad Acuña por lo tanto prácticamente el presupuesto para Coahuila se canaliza en aquel municipio y el resto tendrá que esperar, al menos es lo que alcanza a observarse.

“El problema no es solo Monclova y la región centro, prácticamente en todo Coahuila se vive el mismo fenómeno falta personal en todas las categorías , el IMSS tiene tiempo que no cubre vacantes que deja personal retirado por alcanzar sus años de trabajo normal y quedan vacías esas plazas” reconoció-.