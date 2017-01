Se “resquebraja” Acción Nacional

11 views

La supuesta unidad en el PAN se derrumbó por completo: el senador con licencia Luis Fernando Salazar Fernández está pidiendo la reposición del proceso de selección de candidato a gobernador de Coahuila, por considerar que el método actual es una farsa.

En tanto el Comité Ejecutivo Nacional del PAN no ha definido la fecha en la cual dará a conocer el resultado de su proceso de selección interno de candidato a gobernador, y todo hace indicar que la decisión se prolongará hasta la próxima semana, previo al inicio de precampañas (20 de enero de 2017).

“Quisiera hacer una enérgica protesta y pedir la reposición del proceso de selección del candidato a gobernador por el estado de Coahuila, dadas las diversas irregularidades que han surgido durante este procedimiento”, señala el comunicado del senador con licencia Luis Fernando Salazar.

Además, Salazar, quien dice contar con 20 años de militancia, pide justicia y transparencia en el proceso interno.

De acuerdo con el Senador con licencia, en lugar de un proceso ejemplar se ha llevado a cabo una “farsa en la que se han seguido una serie de reglas que han imposibilitado la competencia entre los candidatos, y le han dado preferencia a una encuesta que ha estado manipulada para favorecer a un candidato”.

Aunque Luis Fernando señala que se ha favorecido a un candidato, no revela quién sería ese aspirante. Además critica que el método de selección sea a través de encuestas, cuando el propio Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, las ha desestimado.

Hace hincapié en tres irregularidades en el proceso de selección interna que han derivado en peticiones y jugarretas: “en primer lugar, el registro de candidatos que no cumplen con lo acordado y de entrada era de faul. En específico, se aceptó que la candidata senadora Silvia Garza apareciera en la encuesta cuando no cumplía con los requisitos de elegibilidad para ser registrada en la contienda, al no haber pedido licencia para separarse de su cargo”.

La segunda irregularidad señalada es que: “las preguntas consensadas fueron eliminadas en lo oscuro para beneficiar a un candidato”; tampoco aquí identifica al candidato beneficiado.

Además acusa de haber propuesto cuatro preguntas en las encuestas, pero finalmente fueron desestimadas y escondidas; “dado lo anterior, podríamos pensar que el procedimiento, o bien, estaba pactado, o bien, seguía reglas arbitrarias y tramposas sin ningún sentido discernible”.

La tercera irregularidad, de acuerdo con Salazar, es que “la petición sobre la ampliación del método final para la valoración de la encuesta que representa el método de selección fue realizada por un servidor en una mesa a la que nos convocó la dirigencia nacional. Sin embargo, jamás se tuvo respuesta alguna y se optó extrañamente por la propuesta de un candidato que nunca se registró e incluso se bajó de la contienda poco tiempo después”.

Añade que “al día de hoy, tenemos tan sólo un resultado cuya evaluación y metodología es un misterio para quienes participamos en la contienda. Este punto es medular porque cambió la apreciación absoluta de la selección del candidato”.

Salazar está pidiendo también una reunión de emergencia para quitar el método de encuestas en la selección del candidato y propone que sean incluidas mediciones de militancia, liderazgo, grupos de enfoque, redes sociales, y que se vuelva a medir con otros criterios que sean más amplios, certeros y transparentes; o permitan que haya una contienda abierta en la que exista una competencia como lo marca la ley.