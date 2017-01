Reconoce Ancira estrategia de RM

154 views

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, actuó “con precisión”, al determinar una serie de medidas en beneficio “de todos los sectores” de la población encaminadas a proteger su economía ante los aumentos en los precios de los combustibles.

El Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) y Subsidiarias, Alonso Ancira Elizondo, opinó que la estrategia del mandatario coahuilense tiene la finalidad de atenuar los efectos adversos ocasionados por la modificación, al alza, en los valores del petróleo y sus derivados.

Consideró que se trata de tiros de precisión, “como con escopeta”, para cubrir a todo el ámbito de la población coahuilense.

Esto, “me parece extraordinario”, añadió Ancira Elizondo, y destacó que a diferencia de otras entidades, en Coahuila no se presentaron desmanes o actos vandálicos como protesta por la modificación en los precios de los combustibles.

“Eso vino a demostrar”, apuntó, “que aquí no tuvimos situaciones de desorden y delincuenciales como en otros Estados”.

Refirió que la serie de medidas anunciadas por el Gobernador Rubén Moreira el domingo anterior, “tienen todo”, y, enfatizó: “Cubren todos los factores, desde el hecho de proteger a las industrias que están en Coahuila para que se les dé preferencia en las obras” que se proyecten para el resto del año.

También, agregó, el Gobernador del Estado promueve el uso de y el consumo de productos locales, por encima de aquellos que provienen de fuera de Coahuila, con la finalidad “de proteger a las industrias” de la entidad.

En este marco, se recordó que entre los beneficios más trascendentales que contemplan las medidas impulsadas por Rubén Moreira, destacan:

Estímulos del 100% al Impuesto Sobre Nóminas, por un año a todos los empleos nuevos, y a quien invierta en 17 Municipios prioritarios; el Impuesto no se cobrará en toda la empresa.

Licencias de manejo a 350 pesos en los tres primeros meses del año; Cambio de propietario sin costo los tres primeros meses del año, incluso para quienes tienen vehículos de otros Estados.

Los automóviles con placas anteriores, durante los siguientes dos meses podrán regularizar su situación, sin recargos ni multas, con un solo pago de tres mil 500 pesos.

Replaqueo de autos con láminas de otros Estados a sólo mil 200 pesos en enero y febrero.

En el Registro Público, los derechos por la inscripción de créditos para la adquisición de vivienda con valor de 50 mil a un millón 650 mil pesos, disminuyen para pagar de 300 a nueve mil 900 pesos, como máximo.

Se exenta el 100% el cobro de los derechos por la expedición de certificados de inexistencia en el Registro Civil, y continuará sin cobrarse la inscripción del nacimiento y la expedición de la primera acta.

Expedición de copias certificadas de actas del Registro Civil en la Dirección Estatal, brigadas de servicios y las ventanillas que se instalen en cada una de las Recaudaciones de Rentas, tendrá un costo de 20 pesos.

Además, se descontará 50% en el trámite del pasaporte ordinario mexicano.