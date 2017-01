Solicita Riquelme registro ante el PRI

27 views

Miguel Ángel Riquelme Solís solicitó a la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI su petición de registro como aspirante a la candidatura del tricolor a gubernatura de Coahuila.

Riquelme Solís llegó acompañado de su familia al evento celebrado en el PRI del Bulevar Francisco Coss quien lució como en sus mejores tiempos, enviando un claro mensaje de unidad y fortaleza.

El evento se contempló a las 6 de la tarde en la explanada del tricolor, espacio que resultó insuficiente para dar cabida a los casi 10 mil priistas que estuvieron acompañando al ahora ex alcalde de Torreón.

La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI dio cabida a la solicitud y cumplió con la recepción de la documentación, acto que llevó aproximadamente 20 minutos, pero la gente ahí concentrada se acercaba a Riquelme Solís para saludarlo, tardó una hora y media en abandonar el multitudinario acto.

Jericó Abramo Masso, acudió al evento para levantarle la mano a Riquelme Solís señalando que era la mejor opción para Coahuila.

También Armando Luna Canales acompañó a Riquelme.

Los priistas de campo asistentes al evento para acompañar al solicitante a la candidatura, aludían en los comentarios de banqueta que Riquelme Solís es excelente opción y que tiene puntos a su favor en Coahuila, donde manda señales claras de fortaleza y su mejor carta de presentación es la transformación de Torreón como alcalde y en Coahuila fue pieza clave en los sistemas de seguridad y combate a la delincuencia cuando se desempeñó como Secretario de Gobierno.

Fuentes consultadas coincidieron con LA PRENSA que un evento como el de ayer es una clara muestra de la unidad panista.

LA SOLICITUD DE REGISTRO

Acompañado por más de diez mil coahuilenses, entre ellos militantes, simpatizantes y representantes de diversos sectores de todo el estado, Miguel Ángel Riquelme Solís solicitó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI Coahuila, su registro como precandidato a gobernador, en donde destacó la importancia de la unidad en su partido.

En las instalaciones del tricolor en Saltillo, en donde sesiona la Comisión Estatal de Procesos Internos, Riquelme presentó la documentación respectiva, para después afirmar: “Mi compromiso es preservar la unidad del PRI” y anticipó que irá hasta el último rincón de Coahuila a buscar el apoyo del militante y del priismo coahuilenses”.

Respaldado por la presencia de empresarios, dirigentes sindicales, ex alcaldes, ex legisladores federales y locales, así como diputados locales y federales, además de pastores religiosos y representantes de organismos no gubernamentales, entre otros, Riquelme resaltó la importancia de mantener la unidad dentro de su partido para con ello trabajar en beneficio de los coahuilenses e hizo hincapié en que actuará con toda humildad para llegar a ser gobernador de Coahuila.

A su registro para buscar ser precandidato, Riquelme arribó acompañado por su familia, así como por empresarios de diversas regiones, dirigentes de los sectores de su partido, jóvenes, amas de casa, maestros y organizaciones de profesionistas.

Entre los asistentes estuvieron los diputados federales Jericó Abramo, Armando Luna, Francisco Saracho, así como el diputado José María Fraustro Siller, además del senador Tereso Medina.