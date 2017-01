Atienden a 445 adolescentes y jóvenes con ideas suicidas

Un total de seis mil 899 casos de personas de entre 12 y 29 años fueron atendidos durante 2016 en el Hospital de las Emociones del Gobierno de la Ciudad de México, y de ellas 445 fueron detectadas con idea suicida.

María Fernanda Olvera, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve), destacó en entrevista vía telefónica con Excélsior, que tras el caso del alumno que hirió a balazos a sus compañeros y maestra en una escuela de Monterrey se debe poner el acento en la atención de los adolescentes y jóvenes, pues actualmente están más sujetos a presiones e información en la que requieren un acompañamiento de los adultos.

La violencia no es espontánea. Tiene un origen, se da porque los chicos no han tenido atención adecuada, no han tenido oportunidad de ser escuchados”, destacó Olvera.