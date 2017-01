Ciclista español graba su caída por un barranco

5 views

El ex ciclista español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez entrenaba en Andorra en bicicleta cuando perdió el control y cayó por un pequeño barranco. El incidente, que no tuvo consecuencias graves, quedó registrado por la cámara que portaba en el casco.

También conocido como “Purito”, subió en su cuenta oficial de Instagram el video en el que se observa cómo sufre una terrible caída durante un recorrido en Andorra.

Dicho clip fue grabado con la cámara instalada en el casco del español y en su contenido se observa al hombre a toda velocidad en una curva cerrada, luego se descontrola y cayo a mas de cinco metros de altura.

El ciclista comentó en su cuenta de Instagram el comportamiento de un ciclista tras una caída: “Primero: estoy bien. Segundo: ¿cómo está mi bici? Tercero: poner bien el manubrio y continuar”.

Anteriormente el ciclista ya había protagonizado caídas graves dónde tuvo fracturas en las piernas, pecho, brazos y hasta una herida con quince puntos, dejándolo fuera de las competencias por un tiempo considerado.

Afortunadamente fueron heridas leves, que no tendrán secuelas en un futuro y así pueda continuar con sus respectivas actividades con normalidad.