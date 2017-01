Dan fin a escándalo en escuela Moderna

87 views

Padres de familia de la menor de 7 años que fue agredida sexualmente en la escuela primaria Moderna desistieron de realizar cualquier acción legal en contra del agresor o de la escuela y sólo piden que la menor sea reubicada, al considerar que se ha visto afectada por todo lo que ha surgido al respecto.

El Subdirector de Servicios Educativos Regionales, Félix Alejandro Rodríguez Ramos señaló que el pasado jueves los padres de la menor presentaron un escrito, en el que piden concluir la investigación de este caso, debido a que la menor se ha visto afectada emocionalmente por la información que se ha generado en torno al ataque que sufrió.

Mencionó que los padres únicamente solicitaron el cambio de escuela de la menor, esto con la finalidad de no sufrir acoso o verse envuelta en comentarios de los compañeros o del resto de los padres de familia.

De acuerdo al escrito que se presentó, los padres manifestaron que no existió una violación, aunque si sufrió una acción violenta por parte del compañero.

El representante de la Secretaría de Educación en la región indicó que aunque los padres están pidiendo que se finiquite esta situación, como autoridad continuarán la investigación para ver la situación del agresor y brindarles el apoyo que requieran a los menores.

“No hemos concluido la investigación para saber si el niño estaba jugando o si el niño tiene la costumbre de hacer las cosas así, todavía no concluimos, pero el señor nos pide que se asigne otro plantel educativo por salud mental de su hija”.

Señaló que el padre tampoco realizará alguna acción en contra de la escuela e incluso pide que se detenga el proceso que se lleva a cabo en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la PRONNIF, pero son instituciones que no dependen de la Secretaría de Educación.

En cuanto al menor que cometió la agresión, dijo que se recomendará a los padres cambiarlo de plantel, esto con el fin de que el menor no se vea afectado por bullying o acoso, y garantizar la integridad del menor.