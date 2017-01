Hallan artefacto explosivo en edificio de avenida Universidad

35 views

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la detección de una granada de mortero en el edificio 51 del conjunto habitacional El Altilloubicado en avenida Universidad 1900, colonia Oxtopulco, delegación Coyoacán.

No obstante, al no existir querella no se inició carpeta de investigación confirmó la Procuraduría capitalina.

El pertrecho militar antiguo de 81 mm tenía sus componentes físicos completos y estaba oxidado

Expertos del Agrupamiento Fuerza de Tarea de la SSP capitalina explicaron que se trata de un pertrecho militar antiguo de 81 mm con sus componentes físicos completos y en estado de oxidación.

Detallaron que por su antigüedad y deterioro de sus componentes carece de efectos explosivos, aunque como toda arma bélica constituye un riesgo si es manipulada incorrectamente.

Fue llevado para su desactivación al Agrupamiento Fuerza de Tarea en la delegación Tláhuac. El hallazgo fue hecho por un vecino pero la que pidió el apoyo fue la administradora de la Unidad Habitacional.

El vecino reportó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que en la azotea del edificio 51, junto a los lavaderos, habia una bolsa de color verde, con una granada, al parecer de mortero de color verde.

La administradora de la unidad El Altillo, Abrahana Canales Espinosa, dijo que se informó del hallazgo, mediante carteles, a los cinco mil habitantes de este complejo habitacional.