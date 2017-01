Liga multa a asistente Lowe con 5 mil dólares y a Wizards con 15 mil

7 views

La NBA dio a conocer el viernes que el entrenador asistente de Washington Wizards, Sidney Lowe, debería haber sido evaluado por falta técnica por estar en la cancha en los segundos finales de la victoria del jueves por la noche contra los New York Knicks.

Por tal motivo, la liga multó a Lowe con 5 mil dólares por “estar en el campo de juego y potencialmente afectar la acción del juego”, y a los Wizards con 15 mil.

La guardia de los Knicks, Courtney Lee, dijo después de la derrota que la presencia de Lowe y los gritos como si fuera un defensor influyeron en su decisión de no disparar un tiro de 3 puntos que pudo empatar el partido en los frenéticos segundos finales del juego, que los Wizards ganaron 113-110.

La NBA, en su Last Two Minute Report, dijo que Lowe estaba “de pie en el piso cerca de Lee por varios segundos y debería haber sido evaluado como una falta técnica”.

“Pensé que era uno de sus jugadores porque me estaba preparando para disparar y vi un cuerpo ahí mismo y él está diciendo: ‘¡Estoy aquí mismo, estoy aquí'” dijo Lee.

Los videos muestran a Lowe temporalmente de pie en la cancha entre un oficial y Lee cerca de la línea de 3 puntos. Lowe luego volvió detrás de la línea lateral cuando Lee recibió el balón.

El delantero de los Knicks, Carmelo Anthony, también fue confundido por la interferencia del asistente.

“Nunca había visto eso antes, especialmente en una situación como esa”, dijo Anthony.