Peña Nieto y Trump se reunirán el 31 de enero: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el 31 de enero con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo el sábado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Spicer dijo también que Trump se reunirá la próxima semana con la primera ministra británica, Theresa May.

La fecha de la visita de May no estuvo inmediatamente clara en el breve comunicado de Spicer.

El presidente dará la bienvenida el jueves al primer líder extranjero cuando Theresa May llegue a Washington el viernes”, dijo el portavoz. Spicer no estuvo de inmediato disponible para aclarar si el encuentro entre Trump y May será el jueves o el viernes.