Retrogradas intentarán quitar Par Vial: Alcalde

El Presidente Municipal, Gerardo García Castillo, llamó retrogradas a las personas que se oponen al funcionamiento del Par Vial Juárez y Madero.

Dijo que habrá políticos que intenten desbaratar el Par Vial “puede ser que lo intenten, pero para desbaratar también cuesta y dudo mucho que lo hagan porque los estudios que hemos realizado posteriores son positivos”.

El alcalde mencionó que se refiere a los políticos que venden ideas como las que vendió Donald Trump durante la campaña electoral “son ideas populares que a veces la gente se las cree, pero realmente no aterrizan”.

Mencionó que el gran esfuerzo que realizaron en materia de infraestructura vial, semaforización e iluminación representa una gran inversión para Monclova, por lo que costara desbaratarla.

El Presidente Municipal informó que la descarga del flujo vehicular de oriente a poniente es muy efectiva, luego de que retiraron el camellón del Bulevar Benito Juárez.

Comentó que los tramos donde hay zonas escolares del Bulevar Pape a los límites de Monclova-Frontera están prácticamente despejadas.

El edil dijo que falta que abran la fluidez en los límites de Monclova-Frontera “los señalamientos ya están instalados, solamente falta abrir la zona de Frontera”.



‘NO AUMENTÉ TARIFA DE TRANSPORTE’

El Presidente Municipal Gerardo García Castillo informó que no aumento la tarifa del Transporte Público de Monclova.

Aun cuando propuso en sesión extraordinaria de cabildo el aumento de 1.50 pesos en la tarifa general y 2 pesos en la tarifa preferencial y estudiantes.

En la entrevista García Castillo señaló “Yo no aumente la tarifa, la aumento el incremento al precio de combustibles, nosotros solamente somos congruentes y responsables, no populistas”.

El Presidente Municipal Gerardo García Castillo se molestó cuando un reportero local le cuestionó si podrían incrementar la tarifa del Transporte Público en Febrero “ya ni le muevas a eso, usted le movió de manera poco objetiva; lo que se dio fue porque se tiene que dar y punto”.

Recriminó que los pensionados no se manifestaran contra el aumento a la tarifa de las unidades de taxis “ellos mismos se autorizaron el aumento, como los tortilleros, como los centros comerciales”.

Y agregó “como en cualquier otro insumo, como el refresco, la cerveza, los cigarros, es más aumentaron los micrófonos y las cámaras y ustedes no se quejan, hagan una manifestación” dijo a los medios de comunicación.