Cotto: La pelea con JM Márquez es muy viable

La leyenda del boxeo puertorriqueño, Miguel Ángel Cotto, dijo el viernes al programa ‘Golpe a Golpe’ de ESPN que una pelea con el también tetracampeón mundial Juan Manuel Márquez es muy viable, y es cosa de que se sienten en una mesa para definir el pleito.

Considerados dos de los mejores peleadores latinoamericanos de los últimos años, Cotto y Márquez intentaron ya hacer un combate en 2016 pero algunas diferencias de intereses evitaron que se concertara el pleito, además de que, como dijo Cotto, nunca se sentaron realmente a negociar.

“Las cartas están sobre la mesa, la pelea con Juan Manuel es muy viable, una pelea que se puede hacer realidad, una pelea que puede llegar a ser, lo que resta es ponernos de acuerdo, sentarnos todos en la misma mesa y ponernos de acuerdo en cuanto a los puntos de la pelea”, dijo Cotto.

Juan Manuel dijo en la emisión del programa que sería un combate interesante que, obviamente, le llama la atención.

“Una pelea interesante, una oportunidad buena, un gran legado de Miguel Cotto, sería un factor importante, siempre he insistido cómo me siento yo, estamos bien, estamos entrenando, no al ciento por ciento, pero estamos entrenando, no es lo mismo ahorita, hay que pensar en si se puede hacer esa pelea en cuestión de salud y para los aficionados del boxeo, quiero hacer una pelea competitiva”, expuso Márquez, quien en mayo cumplirá tres años sin subir a un ring.

Luego, Miguel Cotto dijo que quiere irse en plan grande del deporte de los puños, en este año.

“El boxeo ha sido mi vida, me ha hecho ser lo que soy hoy en día, me ha permitido brindarle un futuro estable y seguro a mi familia, me ha permitido brindar educación a mis hijos, así que el boxeo se resume simple y sencillamente como mi vida.

“Terminar este año de la mejor manera posible y así poder irme en paz, tranquilo, sabiendo que aún en las postrimerías de mi carrera hice las cosas como debía ser, eso me va a llenar de satisfacción”, concluyó ‘Junito’, quien logró títulos en peso Superligero, Welter, Superwelter y Mediano.