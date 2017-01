Llama Cárdenas a cancelar encuentro entre Peña y Trump

El presidente Enrique Peña Nieto recibirá “un portazo en la cara” en su próxima reunió con su homólogo, Donald Trump, por ello es necesario que cancele su visita programada para el 31 de enero.

Así consideró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien al ofrecer una conferencia magistral enfatizó que la construcción del muro es indignante y también es motivo para no llevar a cabo este encuentro.

Hoy nada menos se nos está anunciando que el muro se está construyendo con una altura de 16 metros en una longitud de nuestra frontera y con enorme gasto que en algún momento el presidente de Estados Unidos se encargará de cargar a nuestro país.

Me parece que este es el recibimiento que hoy se está haciendo a los enviados del gobierno mexicanos, y que, si está anunciada una visita del Poder del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz, me parece que lo menos que podía hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita de los Estados Unidos y buscar una posición digna para México”, puntualizó.