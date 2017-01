Peña Nieto cancela reunión con Trump

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no asistirá a la reunión que tenía programada con el mandatario estadunidense, Donald Trump, para el 31 de enero.

En su cuenta de Twitter, el Presidente escribió: “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS (Donald Trump). México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Horas antes, el presidente estadunidense aseguró que si México no quería pagar el muro, no tenía caso reunirse con el equipo de trabajo de Peña Nieto para hablar sobre la relación bilateral entre ambas naciones.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense aseguró que, debido al déficit que provoca a su país el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y al rechazo del gobierno mexicano para pagar el muro fronterizo, no tiene caso que dialoguen.

“Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. El TLCAN fue un acuerdo unilateral donde se perdieron un gran número de empresas y puestos de trabajo. Si México no está dispuesto a pagar por el muro necesario, será mejor cancelar la próxima reunión”, afirmó.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017