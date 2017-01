El rápido deterioro, en tan solo un día, de la relación de EU con México

Las relaciones entre Estados Unidos y México, que durante varias semanas habían estado hirviendo a fuego lento a causa del problema de la construcción y el pago de un muro que el presidente Donald Trump quiere construir a lo largo de la frontera sur, hicieron erupción este jueves con el colapso de una reunión de Trump y el presidente de México Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca, y las amenazas de la Casa Blanca de aplicar un impuesto de 20% a la importación de productos mexicanos.

Más tarde en ese mismo día, y en medio de las críticas, el jefe de la Casa Blanca Reince Priebus declaró que el arancel era solamente una de las muchas ideasque estaban siendo sometidas a consideración.

El rápido desarrollo de estos acontecimientos — que ocurrieron todos cuando Trump apenas cumplía su sexto día como presidente— tuvieron lugar en gran medida a través de Twitter, un medio a través del cual ambos líderes intercambiaron duras críticas.

Trump, quien ha insistido desde que entró a la contienda presidencial en 2015, que México pagaría el muro, tuiteó temprano la mañana del jueves que “si México no está dispuesto a pagar el muro que tan urgentemente se necesita, entonces lo mejor sería cancelar la inminente reunión” con Peña Nieto.

Trump repitió también su ya prolongada queja de que el TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México ha sido, en términos generales, injusto para Estados Unidos.

Peña Nieto no cayó en el garlito del presidente y le devolvió un tuit que decía:

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con @POTUS [acrónimo de President of The United States)”.