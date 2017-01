Llama RMV a la Unidad Nacional

15 views

El Gobernador Rubén Moreira llamó a la unidad nacional ante la postura del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Presidente de México cancelara su visita al vecino país si se negaba a pagar el muro fronterizo.

“No podemos ser tratados de esa manera”, sentenció el mandatario de Coahuila.

Entrevistado a una hora en la que el Presidente Enrique Peña Nieto aún no daba a conocer la decisión de no acudir a la reunión de trabajo con Donald Trump, el gobernador de Coahuila adelantó, sin embargo, que una negociación no puede ser el resultado del sometimiento de una nación hacia otra.

En una larga entrevista donde fijó su postura en materia de ecología, derechos humanos y hasta de amistad entre los pueblos, Rubén Moreira fue contundente en resumir en tres puntos su opinión en este tema.

“Yo, primero, llamaría a la unidad nacional. Eso tiene que quedar incuestionado. Llamaría a la unidad nacional”, refirió el Mandatario coahuilense, “segundo, al orgullo patrio. Somos un país muy grande y podremos enfrentar cualquier crisis, tenemos en nuestra historia la experiencia para enfrentar esta crisis; incluso en un mundo más convulso que este.

“La tercera.- La decisión la tiene que tomar aquellos que tienen ahora la información. Es tiempo de México, de unidad en torno a nuestro país, al Presidente, a la decisión que vamos a tomar o la que se va a tomar. A la que sea la mejor. No puede ser las más pragmática tampoco, porque discúlpenme, somos un país y si hoy permitimos eso, dentro de 20 años permitimos otra parte, otra cosa”.

El Gobernador de Coahuila -entidad que comparte frontera con los Estados Unidos- consideró que se encuentra en juego la patria y la dignidad nacional, la cuestión ecológica, los derechos humanos.

El mejor muro que puede construirse, dijo, es el de la prosperidad ya que cuando ha crecido la prosperidad en México, disminuye el flujo hacia Estados Unidos, además si creciera la prosperidad en Centroamérica disminuiría la inmigración.

“Ahora, nosotros hemos sido socios comerciales de los americanos; hemos sido socios en seguridad; y hemos sido socios en sus guerras. A lo mejor pareciera haber sido hace muchos años, sí, pero son 18 años antes de que yo naciera.

“Es el tiempo de nuestros padres, cuando nosotros mandamos jornaleros a los Estados Unidos a cubrir los puestos de trabajo. Cuando nosotros ayudamos con petróleo a los Estados Unidos a enfrentar la guerra. Cuando nosotros nos sumamos a la guerra y enviamos hombres a combatir por ellos. Cuando nosotros enviamos a los Estados Unidos muchas materias primas”, indicó, “entonces no podemos ser tratados de esa manera”.