Se reúne Santos Garza con antiguo equipo de trabajo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La diputada federal Santos Garza Herrera, se reunió con el personal de su confianza que conformó el equipo de campaña y de trabajo, cuando fue candidata a presidenta municipal, y posteriormente conformaron las direcciones y coordinaciones en los distintos departamentos durante el periodo: 2010-2013.

Fue una reunión de franca camaradería en un salón de céntrico hotel, donde se compartió el pan y la sal al tiempo en que se estuvieron recordando anécdotas de trabajo.

Pero el principal motivo de reunirse, fue la convocatoria de varias personas que invitaron a la profesora Santos Garza Herrera, en vísperas de su toma de posesión de la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión que será el próximo dos de febrero.

La dama se hará cargo de las comisiones que tenía bajo su presidencia Ana María Boone Godoy, diputada federal propietaria con licencia, que se convirtió en aspirante a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas, postulada por el Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto la mentora en calidad de suplente tomará la titularidad.

“Estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron para acompañarlos este día, y me siento muy feliz de representar a mi región, no obstante que son once municipios los que me corresponden en el II distrito electoral federal con cabecera en San Pedro de las Colonias y créanme que pondré toda mi capacidad y esfuerzo para presentar puntos de acuerdo encaminados al mejoramiento de la zona semidesértica”, señaló.

Hubo un intercambio de opiniones y sugerencias que la distinguida mujer, tomó en cuenta para llevarlas como propuestas, aunque aclaró que ella tendrá las comisiones de Equidad de Género, Protección a la Infancia, así como Radio y Televisión.

Los asistentes le desearon éxito en su nueva actividad, además de apoyarla moral y espiritualmente para que le vaya bien el tiempo que dure como diputada federal.