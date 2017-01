Adolescente mexicano crea medidor de contaminantes atmosféricos

Axel Núñez Arzaola tiene 14 años, estudia tercero de secundaria y es inventor de un aparato que ha denominado “Sistema micro-satelital para la medición de contaminantes atmosféricos”, con el que en diciembre del año pasado ganó un viaje a Sajá-Yakutia, en Rusia.

Sin embargo, el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) sólo le aportó 15 mil pesos para viajar a ese punto de la Federación Rusa, y ahora busca la posibilidad de patrocinadores para mejorar su proyecto y poder presentarlo en el país europeo.

El joven estudiante de secundaria explicó que su proyecto se originó el año pasado, cuando ocurrió la crisis de contingencias ambientales por ozono en la Ciudad de México.

Alex explicó que su familia es alérgica a los gases que están en la atmósfera y, al investigar, detectó algunas deficiencias en la Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de México, ya que no todas las estaciones miden la presencia de diferentes gases contaminantes.

Axel Núñez es un chico normal, le gustan más las materias relacionadas con la ciencia, por lo que español y la lectura no son lo suyo, reconoce; y en su escuela, el Colegio Irlandés O’farril, le han llamado la atención algunas ocasiones por platicar en clase.

No ve mucha televisión, pero es fanático de series y videos en internet, es seguidor del equipo de futbol Chivas de Guadalajara, y cuando tiene tiempo también juega con su consola de videojuegos.

Me gustan matemáticas, física, biología, química, esas son las materias que más me gustan, las que no me gustan son español, artes, leer no me atrae mucho.