Lanzan señales de reconciliación; Peña y Trump conversan durante una hora

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron ayer telefónicamente durante una hora para abordar la relación bilateral entre sus países, temas de seguridad y la construcción del muro fronterizo.

Con respecto al pago de la valla, los presidentes “reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”, señaló un comunicado de Los Pinos.

En Washington, el presidente Donald Trump aseguró en una rueda de prensa que tuvo una conversación “muy buena” con Peña Nieto, en la que ambos acordaron trabajar para mejorar las relaciones.

Tuvimos una conversación muy buena. He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México, pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes México nos ha aplastado. Nos han hecho ver como unos tontos”, dijo.

PEÑA Y TRUMP SUAVIZAN TONO; EL MURO SERÁ TEMA PRIVADO

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron ayer una llamada telefónica en la que abordaron la relación bilateral entre sus países y temas de seguridad, así como la controversial construcción del muro fronterizo.

De acuerdo con información oficial, la llamada con duración de una hora fue acordada por sus equipos de trabajo y, entre otras cosas, ambos mandatarios convinieron no abordar públicamente el polémico tema de la construcción de una muralla divisoria, que Trump exigió que paguen los mexicanos.

Con respecto al pago del muro fronterizo, ambos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver éstas como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral”, informó la oficina de prensa de Presidencia.

Los mandatarios también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema.

Entre los temas discutidos destacó “la importancia de la amistad entre nuestras naciones y la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas”, señaló el comunicado.

Asimismo se precisó que ambos presidentes instruyeron a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva.

En Washington, el presidente Trump aseguró que tuvo una conversación “muy buena” con Peña Nieto, en la que acordaron trabajar para mejorar las relaciones.

“Tuvimos una conversación muy buena. He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México, pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes México nos ha aplastado. Nos han hecho ver como unos tontos”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Dijo que la conversación con Peña Nieto fue amistosa y destacó que espera renegociar la relación comercial entre ambos países en el futuro.

Por su parte, la Casa Blanca confirmó que la conversación entre los dos presidentes fue productiva y constructiva, en la que plantearon el actual déficit comercial de Estados Unidos con México, la importancia de la amistad entre ambas naciones y la necesidad de que trabajen juntas para detener a los cárteles de las drogas y la venta de armas.

El pacto signado por ambos mandatarios para no hablar de cómo se pagará el muro fronterizo, fue reiterado por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

La tensión entre los gobiernos de México y EU creció luego de que los mandatarios cancelaron el encuentro que tenían programado para el 31 de enero.

Un día después de que el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para iniciar el muro, y a la cual el presidente Peña Nieto respondió que México no pagará la barrera, el republicano escribió en Twitter que si “México no asumiría el pago del muro, habría que pensar en cancelar la reunión”. Horas más tarde, Peña Nieto anunció que no asistiría al encuentro.

La decisión de Peña Nieto generó una serie de reacciones: partidos, senadores, diputados, la Suprema Corte de Justicia, gobernadores, funcionarios, políticos y académicos coincidieron en la necesidad de un acuerdo nacional, y en que el mandatario hizo bien en rechazar la reunión.