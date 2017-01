Mischa Barton confirmó que la drogaron

18 views

El sitio TMZ reportó ayer que la ex concursante de ‘Dancing with the Stars’, Mischa Barton, ingresó a un hospital para evaluación mental, después que familiares y amigos la encontraran en su casa, con poca ropa, mientras gritaba incongruencias.

De acuerdo a declaraciones, Barton se encontraba en el patio de su casa donde gritaba que su madre era una bruja, ‘el mundo se rompía’ e incluso mencionó a Ziggy Stardust, el personaje que creó David Bowie.

Mischa ingresó al hospital Cedars Sinai en Los Ángeles, un día después de celebrar su cumpleaños númeto 31.

Hoy, la actriz de ‘The O.C.’ confirmó a través de un comunicado a la revista People que ya fue dada de alta y que fue drogada con la sustancia GHB el miércoles por la noche.

En la tarde del 25 de enero, salí con un grupo de amigos para celebrar mi cumpleaños. Mientras bebíamos, noté que algo estaba mal en mi comportamiento, de repente me volví errática y el sentimiento continuó y se intesificó por varias horas. Voluntariamente fui a buscar ayuda profesional y me informaron que había GHB en mi sistema. Después de una noche en el hospital, estoy en casa y bien. Quiero agradecer a los profesionales del Cedars-Sinai por sus increbíles cuidados y profesionalismo. Esta es una lección para todas las mujeres jóvenes ahí afuera, tengan cuidado de su entorno’, finalizó la actriz.

La GHB es una sustancia conocida como la ‘droga de violación’, un depresivo que se coloca en bebidas alcohólicas, algunos de sus efectos con desorientación, perdida de la conciencia y de la memoria.

De acuerdo a las autoridades, cuando llegaron a la casa de Barton, la actriz ya estaba completamente vestida y hablando de manera coherente. En ese momento pidió ser trasladada al hospital.