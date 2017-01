Piden motociclistas intervencion del PRI

27 views

Motociclistas de la región Centro presentaron ante el Comité Municipal de Monclova del PRI un oficio, en el que se pide a los Diputados Federales de este partido dar marcha atrás al IEPS, que se refleja en el aumento en el precio del combustible y se hizo el compromiso para acudir al resto de los partidos.

Como parte de un movimiento que el Comité Nacional de Motociclistas Organizados realizó el día de ayer a nivel nacional, se acudió a los comités municipales del PRI para presentar el oficio por lo que se acudieron a las oficinas locales, al igual que en otros estados.

Raúl Arellano, Presidente de la Asociación de Motociclistas del Centro de Coahuila informó que este oficio se entrega para dar a conocer a los Diputados Federales que como ciudadanos no están de acuerdo con la aplicación del IEPS y se pide el apoyo para quitarlo y eliminar el aumento a la gasolina.

Señaló que se acudió en primera instancia a las oficinas del PRI, debido a que la mayoría de los legisladores federales pertenecen a este partido, y son ellos quienes pueden definir que se elimine este aumento.

“Mientras ellos no den marcha a tras a esta modificación que se hizo, vamos a seguir donde mismo, vamos a seguir sufriendo como pueblo, porque no nos alcanza, por eso les queremos hacer llegar (este oficio) para que vean que es toda la nación, que no hay nadie que esté de acuerdo, todos estamos en desacuerdo y en unos días habrá otro aumento más”.

Indicó que es un movimiento el cual está respaldado por más de 2 millones de motociclistas de todo el país y cerca de 700 motociclistas de la región Centro.

El oficio se entregó en las oficinas del PRI Monclova, esto ante el compromiso que se hizo con el Presidente del Comité Pablo González González, de llevarlo a los demás partidos, al considerar que es una acción direccionada al PRI, cuando fueron todos los partidos los que aprobaron este aumento.

En cuanto a las gestiones con los Diputados Federales, González González señaló que se hablará con las autoridades del partido, y ver que procederá, sin comprometerse con los transportistas.