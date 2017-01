Busca Israel contentar a México

22 views

Israel trató de rebajar hoy la tensión por el encontronazo diplomático con México que provocó un tuit del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en el que expresó su apoyo a la construcción del muro en la frontera entre ese país y Estados Unidos.

El primer ministro se refería a que estamos dispuestos a compartir con otras naciones nuestra particular experiencia en seguridad. No expresábamos ninguna posición sobre las relaciones entre México y Estados Unidos “, tuiteó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Emanuel Nahshon, tratando de poner fin a la polémica.

.@IsraeliPM referred to our specific security experience which we are willing to share.We do not express a position on US- Mexico relations

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 28 de enero de 2017

Consultado, el portavoz no quiso entrar hoy en más detalles sobre el inusual pronunciamiento del primer ministro ni explicar el carácter de la dura queja que recibió su embajador Jonathan Peled de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.

Y es que tratando de reparar lo que la oposición israelí ha calificado de “innecesaria declaración de guerra” a México, diplomáticos israelíes del área latinoamericana se negaban hoy a hablar de una cuestión que puede arrojar sombra sobre la declarada intención de Israel de acercarse al Continente.

Un funcionario gubernamental consideró no obstante que “causará daño en Estados Unidos e incluso más aun en México”, según el sitio de noticias Walla.

Netanyahu, también ministro de Exteriores, ha manifestado su deseo de visitar América Latina con la intención de devolver las relaciones bilaterales a sus días de gloria, pero la alianza con el nuevo presidente Donald Trump parece tener prioridad después de ocho años de enfrentamientos con Barack Obama.

Quiero subrayar que nuestro pacto más fundamental es con Estados Unidos. Este pacto no tiene reemplazo”, afirmó hoy Netanyahu al iniciar la reunión del Consejo de Ministros, cuando evocaba el 25 aniversario del establecimiento de las relaciones con India y China.

En un guiño al nuevo presidente, Netanyahu recordó ayer que él mismo había construido “un muro en la frontera sur de Israel”.

Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, expresó Netanyahu en el breve tuit que causó la indignación de México, que lo recibió con “profunda extrañeza, rechazo y decepción”.

President Trump is right. I built a wall along Israel’s southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 de enero de 2017

México es un amigo de Israel, y debe ser tratado como tal por su Primer Ministro”, informó la SRE mexicana.

El choque se produce en momentos de alternancia en la jefatura de la embajada mexicana en Tel Aviv, que declinó entrar en valoraciones “sin autorización” de su gobierno.

No así la oposición israelí, que ha atacado duramente a Netanyahu por este “grave error”.

Es una declaración de guerra innecesaria a México y a los hispanos, y un cisma con los demócratas en Estados Unidos, incluida la mayoría del judaísmo americano. Independientemente de nuestra opinión sobre el muro… ¿Es que no tenemos suficientes problemas?”, se preguntó Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid y aspirante a desbancar a Netanyahu.

Más agresiva ha sido la crítica del embajador saliente de Estados Unidos en Tel Aviv, Dan Shapiro, quien se mostró sorprendido de que este se manifestara sobre un asunto que “no está dentro los intereses de Israel” y que “genera polémica” en su país.

Los retos de Israel en el Sinaí no se parecen en nada a los de la frontera de Estados Unidos (con México). Su solución funciona para ellos (los israelíes), no para nosotros (los estadunidenses)”, expresó por la red social.

Israel ha levantado en los últimos años una verja de seguridad -que no muro- en su frontera con el Sinaí para impedir la entrada de terroristas islamistas, y que indirectamente ha frenado la inmigración desde el África Subsahariana.

Aún en Israel pero ya sin las ataduras del cargo, que dejó oficialmente la semana pasada, Shapiro se preguntó si Netanyahu no había difundido su mensaje “a demanda”.

Es difícil explicar esta intromisión en un asunto tan polémico (..), a menos que este abrazo responda a una demanda de Trump a cambio de algo que quiera Netanyahu, es decir, un ‘guárdame las espaldas, y yo te las guardaré a ti”, sugirió.

¿Pero para qué? ¿Para cancelar el acuerdo (nuclear) con Irán? ¿Para que traslade la embajada a Jerusalén? ¿Para que apoye la construcción en los bloques de asentamientos? Parece que Trump ya está exprimiendo a Netanyahu”, concluyó.

El tuit del primer ministro siguió a una declaración el jueves del propio Trump en las que comparó su muro con el no menos polémico que Israel construyó a partir de 2003 para separarse de Cisjordania e impedir el ingreso de suicidas palestinos.

El muro es necesario porque gente quiere protección y el muro protege. Lo único que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado”, opinó Trump en una conversación con un presentador del canal conservador Fox News.

