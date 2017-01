Afecta a niños aguas negras

10 views

Ciudad Frontera.- Los niños que habitan en la Privada Cristóbal Colón han comenzado a pagar los daños derivados de la tubería de drenaje que se instaló de manera clandestina en sus viviendas sin que hasta el momento les haya dado una solución a los vecinos; ni la vendedora Martha García, el propietario de la constructora, Javier García Cabello o el INFONAVIT.

Las desesperadas madres de familia relataron que han tenido que llevar a consulta a los pequeños porque comenzaron a llenarse de manchas y granos en la cara, espalda y manos; mientras que un recién nacido de apenas dos meses de edad tiene un cuadro severo de conjuntivitis, tampoco han ido a la escuela porque se sienten mal.

Y es que la privada ya se encuentra totalmente inundada de aguas negras que provienen del drenaje de sus mismas casas, de tal manera que les es imposible a sus habitantes cruzar la pequeña calle porque el agua rebasa el nivel de las banquetas.

Desde el mes de diciembre que inició el problema y las familias ya acudieron a buscar apoyo a Simas, a la Presidencia Municipal, al Infonavit e incluso a la Profeco, al igual que con Martha García, la mujer que les vendió las casas, pero la respuesta de ella ha sido prepotente e incluso les cuelga la llamada a los vecinos que han intentado hablar con ella.

“Nos grita y nos dice groserías cuando le hemos llamado para que nos ayude, nos dijo que el dueño de la constructora es su sobrino Javier García Cabello pero que no tiene su número de teléfono y que cuando habla con él es por medio del teléfono de la mamá”, comentaron.

Pero el factor más preocupante para los padres de familia es ver cómo sus hijos han comenzado a enfermar, los pequeños tienen enfermedades en la piel y varios de ellos tienen inflamados los ganglios; dicen que los doctores les explicaron que es por el ambiente en el que viven pues están expuestos de manera directa a las heces fecales.

Simas ha acudido a desazolvar la Privada pero el problema no termina porque la tubería que instaló la Constructora GP S.A. no es la indicada, además de que no se le notificó a dicha dependencia para que hiciera la interconexión, por eso es que no hay descarga de las aguas negras.

Mientras tanto, los vecinos de la Privada Cristóbal Colón, la cual se ubica en la Colonia Occidental, afirmaron que continuarán buscando que les resuelvan el problema pero no quieren salirse de sus viviendas por temor a que les roben sus pertenencias.