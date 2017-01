Desmienten que equipo táctico sea de Frontera

6 views

Ciudad Frontera.- Luego de que un usuario de Facebook anunciara la venta de armas cono “equipo policial de medio uso”, el Director de Seguridad Pública de Frontera, Rogelio Valdés desmintió que éste perteneciera a la corporación policiaca.

En la fotografía que se publicó en un grupo de ventas se muestran dos pares de botines, un casco, un pasamontañas y dos fornituras, una Blackhawk y otra de cuero con los accesorios y de acuerdo al usuario Jesús Alejandro, tienen un costo de mil 500 pesos.

Por su parte, el Director de Seguridad Pública indicó que el equipo que portan los elementos de la corporación está inventariado y los policías firman un resguardo al momento de ingresar y de salir a laborar a campo y que los accesorios que el usuario de Facebook puso a la venta no les pertenecen.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de reporte en el que nos digan que falta equipo; los policías tienen que venir a la oficina por el equipo y firman ese resguardo, es una especie de comodato por todo lo que portan”, detalló Rogelio Valdés.

El Director de Seguridad Pública reiteró que si el elemento no cuenta con la totalidad del equipo de trabajo, no puede salir a laborar y se hace una investigación para conocer la situación: “Revisamos que tengan desde los zapatos especiales y hasta ahora no hemos tenido ninguna anomalía”, finalizó.