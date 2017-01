Homicidios dolosos siguen disminuyendo

18 views

Al 30 de enero del 2017, los homicidios dolosos disminuyeron hasta en un 83.72 por ciento, reportando cifras de este delito muy por debajo de la media nacional, según estadísticas presentadas esta mañana en la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO).

En el 2011, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de 50.42, mientras que en el 2016 descendió a 8.21. Las cifras establecen que la tasa reportada en 2011 era que Coahuila tenía por cada cien mil habitantes 50.42 homicidios, mientras que el 2016 disminuyó a 8.21. Cabe señalar que la media nacional al 30 de noviembre es de 20.58 homicidios en promedio por cada cien mil habitantes.

En la reunión de esta mañana quedó establecido que en Coahuila no se bajará la guardia en la lucha por la recuperación de la paz. El Gobernador Rubén Moreira encabezó la mesa de trabajo, a la que asistieron el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, así como autoridades castrenses y de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El Grupo de Coordinación Coahuila, que sesionó este lunes en la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos, reiteraron su disposición de mantener el trabajo conjunto y coordinado, las 24 horas de los 365 días para fortalecer los resultados alcanzados hasta el momento en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad.

Sobre el particular, el Gobernador del Estado, expresó que no obstante los logros obtenidos hasta el momento, no se bajará la guardia ni se dará un paso atrás en este combate en beneficio de las y los coahuilenses.