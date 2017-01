Traiciona Melva de nuevo al PRI

22 views

A una semana de que anunció que permanecería en las filas del PRI, Melva Farías cambia de opinión y dejó el partido al que perteneció por 40 años, al no convenirle a sus intereses, por lo que el día de ayer presentó su renuncia al ONMPRI y por ende al PRI con carácter de irrevocable en el Comité Estatal.

En rueda de prensa, la líder de los comerciantes informó que a partir del día de ayer dejó de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, para sumarse al proyecto del aspirante a la candidatura independiente Javier Guerrero.

Hace apenas unos días se anunció que Melva Farías se mantendría al frente del Organismo de Mujeres Priistas en Monclova, sin embargo debido a los constantes ataques que recibió hacia su persona decidió dejar el organismo político.

Aseguró que para esta decisión cuenta con el apoyo de cerca de mil comerciantes, a quienes representa y quienes también se suman al proyecto del ex priista quien busca la gubernatura por la vía independiente.

Dejó en claro que su renuncia es irrevocable, al asegurar que no es el partido que ella desea, que ella quería, por lo que decidió dejarlo manteniendo sus ideales.

Mencionó que el Partido Revolucionario Institucional le ofreció una regiduría en la próxima administración para que se mantuviera en las filas del PRI, pero mencionó que ella no tiene precio, por lo que no la aceptó y la dejó para que otra persona la ocupara.

“Mi partidismo sigue siendo priista, pero no se puede, no sabemos si alguna vez podamos regresar al PRI, pero la amistad no tiene colores ni partidismos, Melva va a seguir apoyando a la gente que se le acerque aún y que no esté en el ONMPRI”.

Así mismo señaló que iniciará un proceso legal en contra de la persona que la difamó y dijo que había recibido una cantidad de dinero, situación que ya se está analizando por parte del abogado.