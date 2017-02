Generan controversia lineamientos del IFT; posible invalidación

Humberto Castillejos Cervantes, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, aclaró que la controversia constitucional presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias del IFT, ‘quedaría invalidada’ y no pasaría de ser letra muerta.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

El funcionario señaló que el Ejecutivo concuerda con la idea de que la ley se equivocó al permitir la emisión de dictámenes generales de esta índole; agregó que quedarían invalidados los lineamientos que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que la normativa socavaría los derechos humanos y de información de la que los ciudadanos gozan.

Agregaron que las cadenas del gremio ya diferencian la información difundida, por lo que no es necesario aplicar cortinillas o divisiones que abunden en las notas que, de por sí, el público aprende y sabe distinguir, incluso sin poseer abultados conocimientos en materia comunicativa, ya que los medios y plataformas abundan en la vida actual de las personas.

No debe, agregarse elementos audiovisuales o auditivos para distinguir la información que se emite. En caso de que la controversia del Senado sea aprobada, sólo se quitaría esa parte y no todos los lineamientos generales emitidos por el IFT. Se declarará si se tienen las facultades o no. La corte empezará el estudio de fondo y se dirá si el IFT se excedió”.