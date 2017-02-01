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Tu estas aqui Inicio 2017 February 1 J) Opinión La notalilia en verso
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La notalilia en verso

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por       Lilia de la Fuente

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO

 

MÉXICO, MI MÉXICO HUMANO,

ES TU ESTIRPE AZTECA DE ORGULLO

Y VALOR, LA UNIÓN SE DOS SANGRES

QUE A TRAVÉS DEL TIEMPO,

DIO A LA MEXICANA, “AZTECA ESPAÑOLA”.

 

MI RAZA BENDITA, ES LIBRE Y SOÑADORA, FUERTE, ESPLENDOROSA

COMO EL ASTRO SOL…

MÉXICO MESTIZO DEL ÁGUILA

LIBRE, EJEMPLO EN EL MUNDO

DE PAZ Y DE HONOR, HOY TE SIENTO

TRISTE, MAS NO SOMETIDO…

TE MIRO CANSADO, PERO NO VENCIDO,

MI MÉXICO SAQUEADO, MI MÉXICO

HERIDO, POR LIDERES SUCIOS POR

LA CORRUPCIÓN.

MÉXICO TE MUEVES AL RITMO DEL ARTE, AL SON DEL MARIACHI, MARIMBA, ACORDEÓN…

Y AUNQUE EL ENEMIGO QUIERE VERTE

INERTE, PARA DESTRUIRTE PARA

POSEERTE, NO SERÁS ESCLAVO,

DE LA CORRUPCIÓN

 

ESOS MISERABLES, QUIEREN QUE TODOS CONSUMAMOS DROGAS.

Y QUE NUESTROS JÓVENES, LLEGUEN A

LA ADICCIÓN, ESA ES SU MALVADA

INTENSIÓN…ESOS SINVERGÜENZAS SON TAN OFENSIVOS, QUE INCENDIAN

EL ALMA CON SUS DISCURSOS AGRESIVOS, SABIENDO QUE MIENTEN,

Y ADEMÁS, PERJUDICAN A LA NACIÓN…

 

ESOS QUE TE ENSUCIAN, MI MÉXICO

HUMANO…QUE ODIAN LAS REFORMAS,

LA ORGANIZACIÓN, QUE NO QUIEREN

NADA CON EL LIBRE COMERCIO,

ÉSOS TE TRAICIONAN, CON SU VIL

AMBICIÓN Y NEFASTA CORRUPCIÓN.

 

TODAS ESAS RATAS QUE TE HAN ORDEÑADO, MAMADO, CHUPADO,

SIN CONSIDERACIÓN, ENSUCIAN

TU ESPÍRITU, Y TU DINASTÍA,

ROBANDO TUS CUENCAS,

MAS NO TU OSADÍA, NI TU REGIA ESTIRPE, PIERDE SU VALÍA,

PORQUE ERES PATRIA MÍA TODA MI ILUSIÓN.

 

ESOS DESGRACIADOS, SON LÍDERES

TRANZAS, RECIBEN DINERO, COBRAN

SUS SERVICIOS, COBRAN SU TRAICIÓN…

SON DE LO MÁS CORRUPTOS,

SON SUCIOS, SON TRANSAS, NO TIENEN CORAZÓN.

MÉXICO, TUS REGIAS PIRÁMIDES TIENEN, LA LUZ DE LA LUNA, EL FUEGO DEL SOL… SON PRUEBA TANGIBLE DE

TU GRAN CULTURA, DE TU DINASTÍA

DE TU GRAN HECHURA, DE TU

CONSTRUCCIÓN.

 

MÉXICO, MÉXICO ADORADO, PAÍS DE

VOLCANES DE FUEGO ACERADOS,

HOY ESTAS A PUNTO DE SER INCENDIADO…

POR ESOS PANISTAS, Y PERREDISTAS SUCIOS Y MALVADOS, RATAS PELIGROSAS,

RABIOSAS Y FRUSTRADAS, QUE SOLO

QUIEREN PODER, PARA HACER DINERO

Y NUNCA TE HAN AMADO…

 

MI PRECIOSO ESTADO, MI LINDO COAHUILA…TIENES EN EL SUBSUELO,

EL TESORO TAN BUSCADO, DEL INDIO

CUAUHTÉMOC, AL QUE LE QUEMARON

LOS PIES CON ACEITE, Y NI ASÍ CONFESÓ

EL LUGAR DE SU TESORO, QUE QUEDÓ ESCONDIDO, Y JAMÁS HA SIDO ENCONTRADO…

COAHUILA, TU TESORO ESTÀ EN TU SUBSUELO SAGRADO, ES SIN DUDA

LA CUENCA DE BURGOS,

CON YACIMIENTOS DE GAS, POR ESO HAZ DESPERTADO LA AMBICIÓN DE ESOS CORRUPTOS PANISTAS, Y PERREDISTAS QUE SE HAN ALIADO…

QUE TIENEN EXPERIENCIA EN ORDEÑAR

PORQUE ESTÁN ACOSTUMBRADOS A MAMAR…Y ESO ES DELICADO…

ADEMÁS DE SER EN EL ESTADO DE GUERRERO, MAFIOSOS Y MALVADOS.

Y EN MUCHOS OTROS ESTADOS.

Y PELIGROSOS PARA TODOS LOS QUE VIVIMOS EN NUESTRO QUERIDO,

COAHUILA, CUNA DE LA REVOLUCIÓN,

MI HOGAR AMADO…

 

 

 

 

 

 

Categorias: J) Opinión

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