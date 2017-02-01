La notalilia en verso

por Lilia de la Fuente
MÉXICO
MÉXICO, MI MÉXICO HUMANO,
ES TU ESTIRPE AZTECA DE ORGULLO
Y VALOR, LA UNIÓN SE DOS SANGRES
QUE A TRAVÉS DEL TIEMPO,
DIO A LA MEXICANA, “AZTECA ESPAÑOLA”.
MI RAZA BENDITA, ES LIBRE Y SOÑADORA, FUERTE, ESPLENDOROSA
COMO EL ASTRO SOL…
MÉXICO MESTIZO DEL ÁGUILA
LIBRE, EJEMPLO EN EL MUNDO
DE PAZ Y DE HONOR, HOY TE SIENTO
TRISTE, MAS NO SOMETIDO…
TE MIRO CANSADO, PERO NO VENCIDO,
MI MÉXICO SAQUEADO, MI MÉXICO
HERIDO, POR LIDERES SUCIOS POR
LA CORRUPCIÓN.
MÉXICO TE MUEVES AL RITMO DEL ARTE, AL SON DEL MARIACHI, MARIMBA, ACORDEÓN…
Y AUNQUE EL ENEMIGO QUIERE VERTE
INERTE, PARA DESTRUIRTE PARA
POSEERTE, NO SERÁS ESCLAVO,
DE LA CORRUPCIÓN…
ESOS MISERABLES, QUIEREN QUE TODOS CONSUMAMOS DROGAS.
Y QUE NUESTROS JÓVENES, LLEGUEN A
LA ADICCIÓN, ESA ES SU MALVADA
INTENSIÓN…ESOS SINVERGÜENZAS SON TAN OFENSIVOS, QUE INCENDIAN
EL ALMA CON SUS DISCURSOS AGRESIVOS, SABIENDO QUE MIENTEN,
Y ADEMÁS, PERJUDICAN A LA NACIÓN…
ESOS QUE TE ENSUCIAN, MI MÉXICO
HUMANO…QUE ODIAN LAS REFORMAS,
LA ORGANIZACIÓN, QUE NO QUIEREN
NADA CON EL LIBRE COMERCIO,
ÉSOS TE TRAICIONAN, CON SU VIL
AMBICIÓN Y NEFASTA CORRUPCIÓN.
TODAS ESAS RATAS QUE TE HAN ORDEÑADO, MAMADO, CHUPADO,
SIN CONSIDERACIÓN, ENSUCIAN
TU ESPÍRITU, Y TU DINASTÍA,
ROBANDO TUS CUENCAS,
MAS NO TU OSADÍA, NI TU REGIA ESTIRPE, PIERDE SU VALÍA,
PORQUE ERES PATRIA MÍA TODA MI ILUSIÓN.
ESOS DESGRACIADOS, SON LÍDERES
TRANZAS, RECIBEN DINERO, COBRAN
SUS SERVICIOS, COBRAN SU TRAICIÓN…
SON DE LO MÁS CORRUPTOS,
SON SUCIOS, SON TRANSAS, NO TIENEN CORAZÓN.
MÉXICO, TUS REGIAS PIRÁMIDES TIENEN, LA LUZ DE LA LUNA, EL FUEGO DEL SOL… SON PRUEBA TANGIBLE DE
TU GRAN CULTURA, DE TU DINASTÍA
DE TU GRAN HECHURA, DE TU
CONSTRUCCIÓN.
MÉXICO, MÉXICO ADORADO, PAÍS DE
VOLCANES DE FUEGO ACERADOS,
HOY ESTAS A PUNTO DE SER INCENDIADO…
POR ESOS PANISTAS, Y PERREDISTAS SUCIOS Y MALVADOS, RATAS PELIGROSAS,
RABIOSAS Y FRUSTRADAS, QUE SOLO
QUIEREN PODER, PARA HACER DINERO
Y NUNCA TE HAN AMADO…
MI PRECIOSO ESTADO, MI LINDO COAHUILA…TIENES EN EL SUBSUELO,
EL TESORO TAN BUSCADO, DEL INDIO
CUAUHTÉMOC, AL QUE LE QUEMARON
LOS PIES CON ACEITE, Y NI ASÍ CONFESÓ
EL LUGAR DE SU TESORO, QUE QUEDÓ ESCONDIDO, Y JAMÁS HA SIDO ENCONTRADO…
COAHUILA, TU TESORO ESTÀ EN TU SUBSUELO SAGRADO, ES SIN DUDA
LA CUENCA DE BURGOS,
CON YACIMIENTOS DE GAS, POR ESO HAZ DESPERTADO LA AMBICIÓN DE ESOS CORRUPTOS PANISTAS, Y PERREDISTAS QUE SE HAN ALIADO…
QUE TIENEN EXPERIENCIA EN ORDEÑAR
PORQUE ESTÁN ACOSTUMBRADOS A MAMAR…Y ESO ES DELICADO…
ADEMÁS DE SER EN EL ESTADO DE GUERRERO, MAFIOSOS Y MALVADOS.
Y EN MUCHOS OTROS ESTADOS.
Y PELIGROSOS PARA TODOS LOS QUE VIVIMOS EN NUESTRO QUERIDO,
COAHUILA, CUNA DE LA REVOLUCIÓN,
MI HOGAR AMADO…