“Perdona” SIMAS 9 MDP a morosos

El Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos, Mario Zamudio Miechielsen, informó que han condonado la cantidad de 9 millones de pesos en la campaña de regularización de pagos.

La campaña consiste en brindarles la oportunidad de pagar 2 mil 400 pesos a los usuarios morosos en la tarifa popular 1, popular 2 y de interés social, brindando un anticipo de 400 pesos y el resto en 24 y 36 meses.

Sin embargo informó que solo 1 mil 100 de 6 mil usuarios morosos han pagado su adeudo en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos “es la mejor opción, pero desagraciadamente no ha tenido mucho eco”.

Dijo que actualmente tienen registrados 93 mil usuarios en Monclova y Frontera de los cuales 18 mil son usuarios morosos “traemos a pagar a dos mil gentes y se nos van otras dos mil, es un cuento de nunca acabar”.

En entrevista con los medios de comunicación, informó que reforzarán los cortes de agua potable para hacerle frente al incremento al precio de gasolina, la energía eléctrica y la mano de obra.

Informó que en el 2017 solamente incrementaron un 3.5 por ciento las tarifas de agua potable como lo aconsejó el Congreso del Estado “y a mí me está subiendo todo, la gasolina, la corriente eléctrica, la mano de obra”.

Por lo tanto tomaron la decisión de emprender una campaña contra los usuarios morosos, agudizando el proceso de corte de agua potable “Porque si no, no voy a alcanzar, estos meses porque hay un colchón pero después no voy a alcanzar”.