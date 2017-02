Pide Asilo de Ancianos a denunciante dar la cara

14 views

CASTAÑOS, COAH.- Dora Alicia Contreras, directora y fundadora del Asilo de Ancianos Nueva Esperanza, pide a la persona que hizo una denuncia en Facebook en contra de la institución “dar la cara”, y a su vez la invita a visitar las instalaciones para que interrogue a los adultos mayores si son maltratados, y verifique si se encuentran en pésimas condiciones.

Este lunes se hizo una denuncia a través de las redes sociales contra el Asilo Nueva Esperanza, donde supuestamente los ancianitos se encuentran en condiciones precarias y la directora del mismo hace mal uso de los apoyos que le otorgan las industrias.

Por lo anterior Dora Alicia respondió, “que esa persona me diga qué empresas me están apoyando, al Fondo de Ayuda Mutua AHMSA es al único que le puedo agradecer porque me otorgan nueve mil cien pesos cada mes y con eso apenas y completo para cubrir los gastos de todos los ancianitos”.

Es mentira que las personas mayores venden manualidades para pagar los servicios que les bridamos, hay quienes tienen su apoyo de 70 y más y sólo dan 500 pesos al mes, solo dos ancianitos pagan tres y cuatro mil pesos por la atención las 24 horas y cubrir todas sus necesidades, expresó la titular y a otros se les brindan las atenciones de manera gratuita porque ya no tienen familia.

“Tenemos 12 años de trabajo, al principio el Gobernador nos donó la casa para cuidar a las personas, con el redondeo la cadena OXXO construyó dormitorios y un consultorio y yo siempre me he dedicado al cuidado de ancianos por vocación y no para lucrar”.

En este mes fallecieron dos ancianos por neumonía y un tumor canceroso, por lo que actualmente el asilo alberga 14 ancianos, los cuales en su mayoría son nativos de comunidades rurales como La Joya, Baján y La Bolita.