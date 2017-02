Y deja sin sueldo a policías

23 views

Al menos una treintena de policías viales y preventivos, se encontraron con la sorpresa de que no les habían pagado el salario correspondiente a la segunda quincena de enero y cuando buscaron una explicación al respecto, no hubo quien les respondiera, además, para evitar que acudieran con el alcalde Gerardo García Castillo y reclamar, la mayoría fueron ubicados en puntos que no podían abandonar.

La mañana de ayer, policías de Monclova denunciaron ante este medio informativo el abuso de que son objeto, ya que sin ninguna explicación les suspendieron el pago.

“No sabemos por qué no nos quieran pagar, nada más el ‘Capi’ nos avisó que no cobraríamos, no hemos ni comido y yo en lo personal no traigo ni para regresarme a mi casa y para acabarla de amolar nos tienen en un punto fijo para que ni siquiera podamos ir a Presidencia Municipal a reclamarle al tesorero o a ver quién nos aclara esto”, declaró una mujer policía.

Entre Pape y Juárez, los afectados fueron entrevistados al respecto y mencionan que ninguno había recibido el equivalente a su quincena.

“Esto es una arbitrariedad ya que no tenemos para darle de comer a nuestras familias. Intentamos trasladarnos a la Presidencia Municipal pero no podemos abandonar el punto, so pena de que nos despidan”, agregó otro de los policías que pidieron omitir sus nombres ante el temor de sufrir represalias más fuertes.

Entre los afectados se encuentra elementos de vialidad y preventivos que con sorpresa descubrieron que no les habían pagado por lo que dijeron, esperarían el momento para poder presentarse con el alcalde Gerardo García Castillo o el tesorero municipal, a fin de que les den una explicación.

Los casi 30 elementos incluyen varones y mujeres, los que esperanzados esperaban el día de pago para adquirir sus despensas o realizar algunos pagos, pero cuál sería su sorpresa que cuando trataron de obtener dinero, no les depositaron.

Dijeron que el ‘Capi’, acudió con ellos para darles la mala noticia, pero no ofreció ninguna explicación del por qué se quedaron ayer sin sueldo. Sumamente molestos, mencionaron que a algunos no les pagaron el aguinaldo, en otra violación de parte del Jefe de la Comuna y su personal.