Musulmanes con residencia podrán regresar a EU

Los ciudadanos de las naciones de mayoría musulmana afectadas por el veto migratorio del presidente Donald Trump que sean residentes permanentes legales en EU podrán regresar al país sin necesidad de ninguna exención, indicó la Casa Blanca.

Así lo explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien detalló que se emitió una “clarificación” a la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado viernes por la que esos residentes legales, poseedores de la llamada “green card”, “no necesitan más una exención” para regresar a EU.

Durante el pasado fin de semana, tras la orden de Trump, hubo informaciones contradictorias al respecto.

Un funcionario del gobierno indicó que los ciudadanos de los países afectados por el veto con residencia permanente legal en EU necesitarían una exención del consulado estadunidense de turno para regresar si estaban fuera del país.

Sin embargo, el jefe de gabinete de Trump, Reince Preibus, afirmó que el veto no afectaría a los propietarios de una “green card”, si bien tendrían que someterse a un mayor escrutinio.

La controvertida orden de Trump suspende durante 120 días el programa de acogida de refugiados de EU y detiene durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

Tanto Spicer como el secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, aseguraron este martes que no se trata de una “prohibición” contra los musulmanes.

Hoy Trump, a través de Twitter, dijo que no importa si su veto es una “prohibición” o no, sino que su objetivo es mantener “a las personas malas” fuera del país.

“Todo el mundo está discutiendo si es o no una PROHIBICIÓN. ¡Llámenlo como quieran, es sobre mantener a las personas malas (con malas intenciones) fuera del país!”, defendió el mandatario.

La orden de Trump ha generado una gran controversia y rechazo dentro y fuera de EU.