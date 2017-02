Presentará Gonzalo Cisneros ‘un concierto para recordar’

10 views

Gonzalo Cisneros se considera un intérprete y un romántico a la antigua; esa combinación lo ha llevado por el camino de la música hasta que hace ocho años decidió dedicarse a ella de manera profesional de tal manera que tiene ya cinco discos grabados.

Y una de las figuras que más lo impulsan por la admiración que le tiene es el “Príncipe de la Canción”, José José para quien Cisneros ha preparado un concierto que se llevará a cabo hoy jueves 2 de febrero en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo”, en punto de las ocho de la noche.

El evento se titula justamente “Viva el Príncipe, un concierto para recordar” aunque Gonzalo afirma que con la participación de Edith Pérez, Alex Treviño y Sofía Hernández, se augura un concierto muy especial por el estilo que cada uno imprimirá a la velada.

“Es un concierto especial y siempre me dijeron que tenía un timbre de voz parecido al de José José, por eso es que me gusta interpretarlo”, indicó Cisneros y agregó que aunque no tiene una anécdota de haber convivido con él, espera poder coincidir algún día.

Cabe señalar que la entrada al evento Viva el Príncipe, un concierto para recordar” es gratuita y la invitación la hace la universidad Autónoma de Coahuila a través del Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo”.