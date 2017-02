Destitución del Alcalde en manos de Congreso

61 views

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) turnará al Congreso del Estado el expediente en que se ordena la destitución del Alcalde de Monclova Gerardo García, por haber hecho caso omiso al ordenamiento para que cumpla con la entrega de información solicitada por el Diputado Federal César Flores Sosa.

Lo anterior lo dio a conocer el Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Jesús Flores, quien señaló que la respuesta del municipio de Monclova se ha limitado a enviar oficios en que dicen que tienen la voluntad para transparentar la información, pero siguen sin cumplir, por lo que se están preparando para notificar esta resolución.

“Este asunto ya tiene más de dos años, se ha amonestado al Alcalde Gerardo García, al Tesorero Juan Carlos Terrazas, al Director de Obras Públicas Alfredo Paredes, se ha multado hasta con 200 salarios mínimos al Alcalde como titular y representante legal del Ayuntamiento, y estamos viendo que es información pública la que falta, la que no han querido entregar, entonces es muy fácil, que cumplan y no hay problema”, enfatizó el Presidente del ICAI.

Indicó que será turnado al órgano de control interno y a quien corresponda el tema de esta resolución para que haya un cumplimiento.

“Desgraciadamente ya son más de 4 ocasiones en que los hemos requerido, sancionado, amonestado y ya lo que sigue es la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer un cargo público”, explicó.

Dijo que será un órgano de control interno el que valore este caso, y en caso de que encuentre negligencia del Alcalde se procederá ante el Congreso del Estado para que sea el que tramite ese procedimiento.

Explicó que el de Monclova no es el único caso que se tiene, pues hay más de 40 expediente de responsabilidad.

“El municipio de Saltillo estuvo en las mismas circunstancias, pero cumplieron con la entrega de información hace dos semanas”, puso como ejemplo.

“Estamos iniciando también 50 procesos de responsabilidad que tiene que ser el órgano de control interno el que los inicie, y en su caso, si no tiene obligación el Alcalde y no tiene responsabilidad que lo haga saber, pero no lo ha hecho saber”, puntualizó.