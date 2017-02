En Vigo dan por suspendido el Celta-Real Madrid

El partido que iban a disputar el Celta de Vigo y el Real Madrid, de la vigésima primera jornada de la Liga española, tuvo que suspenderse a causa del temporal que azota a Galicia y que dañó parte de la estructura de la grada de Río del estadio municipal de Balaídos.

El Ayuntamiento vigués informó de esta cancelación motivada por la meteorología adversa, razón por la cual se canceló igualmente el encuentro que iban a disputar el Deportivo de La Coruña y el Betis en Riazor el día de ayer.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que “es completamente imposible” que mañana se dispute en Balaídos el partido que tenían previsto disputar el Celta y el Real Madrid de Liga porque el temporal que azota a Galicia provocó “desprendimientos importantes” en la cubierta de la grada de Río.

La Liga tomará sus decisiones, pero en Balaídos no se va a jugar. Se le envió el informe al Celta firmado con los técnicos para que se lo trasladen a la Liga. Con la seguridad no se puede hacer ninguna excepción, así que en Vigo no se puede jugar“, explicó el regidor socialista a los periodistas.