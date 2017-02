Descartan drogadicción en escuelas de Frontera

8 views

Frontera, Coah.-De acuerdo al Subdirector de Servicios Educativos del Estado, Félix Alejandro Rodríguez, en Frontera no se han detectado casos de jóvenes estudiantes que se les haya sorprendido inhalando sustancias tóxicas.

Y es que la semana pasada, se consignaron en Monclova a alumnas pertenecientes a la Secundaria Número 4 “Justo Sierra” porque estaban drogándose con resistol en el Parque de las Américas, la Policía escolar las llevó a las instalaciones de Seguridad Pública para comunicarse con los padres de las jóvenes e informarles lo que ocurría.

Sin embargo, este tipo de situaciones no se han registrado en Frontera, afirmó el Sub Director de Servicios Educativos y destacó: “No tenemos reportada ninguna incidencia de alumnos que estén haciendo acciones que no corresponden”.

Félix Alejandro Rodríguez detalló que cuando suceden estos casos es porque existe un desajuste social que se presenta en la etapa formativa del adolescente y que corresponde al aspecto del cumplimiento de normas y reglas que rigen los contextos educativo, familiar y social.

Y en Frontera hay control sobre la educación de los jóvenes, afirmó el funcionario estatal: “Hace tiempo que se daban casos similares en la Secundaria Técnica Número 64 pero se logró hacer un trabajo en conjunto con los directivos y padres de familia, así que se erradicó el problema”, finalizó.